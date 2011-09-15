Проводится проверка по факту закупки дорогих автомобилей для Российской таможенной академии

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит в Российской таможенной академии ФТС России соблюдение законодательства о госзакупках.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, поводом для проверки послужили сообщения средств массовой информации о приобретении Российской таможенной академией ФТС России дорогостоящих автомобилей.

По результатам проверки прокуратурой будет дана правовая оценка проведенным торгам на их соответствие закону о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.