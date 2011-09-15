Совместные учения России и КНДР могут пройти в 2012

Совместные военные учения России и КНДР могут состояться в 2012 году, сообщил во вторник пресс-секретарь командующего войсками Восточного военного округа подполковник Игорь Мугинов.

По его словам, перспективы проведения в следующем году совместных российско-северокорейских учений гуманитарной направленности обсудил командующий войсками Восточного военного округа адмирал Константин Сиденко с представителями командования Корейской Народной Армии на встрече, которая состоялась в августе в Пхеньяне.

И. Мугинов добавил, что адмирал К. Сиденко обсудил с северокорейской стороной возможности проведения совместных учений и тренировок по поиску и спасению кораблей, терпящих бедствие, а также оказания помощи населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

Напомним, что ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на японскую газету "Асахи" о том, что Россия и Северная Корея проведут совместные военные учения в 2011 году.