Сегодня президент отмечает день рождения - ему исполняется 46 лет. Согласно официальным сведениям, ни в каких публичных мероприятиях Медведев сегодня участвовать не будет, вечером он отметит день рождения в кругу семьи.

47% россиян не могут назвать достижения Дмитрия Медведева на посту президента. Это выяснилось в ходе опроса ВЦИОМа. При этом многие не замечают и особых провалов в его деятельности. О борьбе с коррупцией и реформе силовых ведомств вспомнили лишь 3% граждан, а о борьбе с преступностью и терроризмом и отставке мэра Лужкова - по одному проценту граждан.

Что касается идей, которые отстаивает Дмитрий Медведев, то 11% россиян уверены, что он занят заботой о народе, а 10% - возрождением России.