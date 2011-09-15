Государство установит соцнормы на потребление коммунальных ресурсов

Заместитель Начальника Штаба Общероссийского народного фронта Светлана Орлова заявила о разработке вопроса о введении социальных норм на потребление коммунальных ресурсов, в рамках которых плата за коммунальные услуги не должна превышать 10-12% доходов семьи.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, по словам Орловой, сфера ЖКХ продолжает оставаться убыточной, и россияне продолжают переплачивать за некачественные услуги, притом что в этом секторе крутятся колоссальные средства.

“Только в прошлом году расходы консолидированного бюджета на ЖКХ составили свыше 1 трлн рублей, что соответствует 2,4% ВВП. Серьезной проблемой остается изношенность инфраструктуры в сфере ЖКХ, что также влияет на рост тарифов. Внутренние тарифы на газ ежегодно повышаются на 15%, на электроэнергию - на 10% в год, хотя в целом предельный рост стоимости жилищно-коммунальных услуг утвержден правительством на уровне 12,7%”, - отметила вице-спикер Совета Федерации.

Предполагается, что при разработке социальных норм на потребление коммунальных ресурсов будут учтены и предложения самих граждан, которых в ходе работы над созданием народной программы в регионах поступило свыше 15 тысяч.