"Золоторукие" собрались на Сахалине

В Южно-Сахалинске прошли соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди молодежи

Самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 лет завершились на Сахалине, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В 2018 году финал VI Национального чемпионата проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Более 700 экспертов определили лучших специалистов среди 700 российских и зарубежных студентов и школьников по 63 компетенциям. Сахалинская область в рекордные сроки подготовилась к одному их крупнейших мероприятий не только региона, но и страны в целом. 5 дней на только что отстроенных площадках и в павильонах соревновались ребята со всей России. Среди них были и представители Приморского края, соревновавшиеся в трех компетенциях.

Соревнования Национального чемпионата проходили по компетенциям, распределенным по 6 блокам профессий: строительная сфера, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

Награждение победителей всероссийского конкурса молодых профессионалов состоялось 12 августа во дворце спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска. Лидерами медального зачета нацфинала WorldSkills Russia 2018 стали Москва, Татарстан и Московская область.

Впервые в медальный зачет регионов вместе со взрослыми участниками вошли школьники (14 – 16 лет), которые соревновались по программе WorldSkills Russia Juniors по 36 компетенциям.

Участники сборной столицы получили 34 золотые, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Команда Татарстана завоевала 27 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей, а конкурсантам из Московской области был вручен комплект из 11 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Стоит отметить, что кроме дипломов, призов и медальонов многие чемпионы получили приглашения на работу в Сахалинской области. Островные работодатели сформировали 71 предложение, которые направили в адрес участников состязаний. Кроме того, зампред регионального правительства Антон Зайцев отметил, что ребятам-сахалинцам после окончания учебного заведения будет предоставлена работа на Сахалине с арендным жильем и достойной зарплатой.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Организаторами финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 выступают Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата возглавляет губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

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