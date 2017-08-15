У северокорейских ракет, летающих близ Владивостока, скорее всего, украинские двигатели

В понедельник газета New York Times опубликовала сенсационную новость, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Американское издание утверждало, ссылаясь на американские разведслужбы, что на новейших баллистических ракетах, испытанных в последнее время Северной Кореей, стояли двигатели, разработанные в днепропетровском конструкторском бюро "Южное" и произведенные на заводе "Южмаш".

Речь идет о модификации двигателей, применявшихся еще на советских баллистических ракетах, пишет «РГ». Такой вывод американские эксперты сделали при изучении фотографий, на которых северокорейский лидер Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, якобы произведенные в КНДР. В американских спецслужбах предположили, что после серии неудачных пусков, причиной которых стал саботаж в цепочке поставок материалов и деталей, а также кибератаки, Пхеньян начал поиск новых проектов и поставщиков. Старые со времен Советского Союза связи могли вывести северокорейских эмиссаров на "Южмаш" и его действующих и бывших работников (несколько лет назад на Украине были задержаны два гражданина КНДР при попытке получить информацию о технологиях в ракетостроении. - от "РГ"). New York Times приводит мнение эксперта по ракетной технике Майкла Эллемана из Международного института стратегических исследований. Тот предположил, что КНДР купила на черном рынке двигатели, документацию к ним и оплатила труд украинских специалистов, помогавших северокорейским инженерам. Все это предположительно произошло после событий 2014 года уже в постреволюционной Украине, когда контроль за ракетными технологиями со стороны государства был ослаблен. Предположение о причастности Киева к поставкам в Северную Корею ракетных двигателей, возможно, незаконных, вызвано тем, что в новых ракетах КНДР использовала сложные технологии, которые северокорейцы не могли бы освоить так быстро самостоятельно. По сведениям New York Times, солидарная оценка экспертов американской разведки и ряда открытых структур говорит о том, что источником двигателей для новых северокорейских ракет был "Южмаш", хотя кто именно организовал доставку двигателей на территорию Северной Кореи и причастен ли к этой операции кто-либо из официальных лиц, в администрации президента Петра Порошенко выяснить не удалось.

Тем временем, по сведениям южнокорейского агентства Рёнхап, Северная Корея возвращает в Пхеньян послов из наиболее значимых для страны дипмиссий. Это делается под предлогом участия дипломатов в консультациях, связанных с проведенными КНДР ракетными испытаниями и решением Совета Безопасности ООН ввести против Пхеньяна новые санкции. Среди участников встречи - послы в России, Китае и постоянный представитель Северной Кореи при ООН.

Кто из приглашенных "на ковер" вернется к месту службы, не ясно - единогласное введение Совбезом дополнительных ограничительных мер против КНДР, с точки зрения Пхеньяна, стало крупнейшим провалом дипломатической службы. Ситуация выглядит особенно болезненной с учетом совместного решения Китая и России после внесения небольших корректив проголосовать за американский вариант санкционной резолюции. Практически одновременно с вызовом северокорейских дипломатов на родину Китай отправил в отставку своего спецпредставителя по делам Корейского полуострова У Давэя. Тот занимал пост с 2010 года. Впрочем, в китайском МИД заверили, что уход высокопоставленного дипломата неверно трактовать в качестве свидетельства предстоящих изменений в позиции Пекина по отношению к Северной Корее. Тем не менее в вину У Давэю могли поставить его неспособность по дипломатическим каналам убедить северокорейского лидера Ким Чен Ына не обострять ситуацию ракетными пусками и отказаться от риторики, которая косвенно "подставляет" Китай под санкции со стороны США.

Отзыв послов на совещание в Северную Корею также может быть связан с дальнейшими военными планами Пхеньяна. Последний лишь повышает геополитические "ставки": северокорейское агентство ЦТАК утверждает, что армия разработала план одновременного запуска четырех ракет средней дальности "Хвансон-12" в направлении острова Гуам, где расположены американские базы. По замыслу Пхеньяна, ракеты упадут в море в 30-40 километрах от острова. "Вероятность удара по Гуаму очень низкая, но Северная Корея технически способна на это", - подтвердил наличие рисков министр обороны Южной Кореи Сон Ен Му.

Каковы окажутся последствия этой демонстрации мощи северокорейских сил, можно только предполагать. Тем более в ситуации, если что-либо пойдет не так и запущенные ракеты отклонятся от курса или пролетят дальше запланированного.

В понедельник в американской газете Wall Street Journal была опубликована статья госсекретаря США и главы Пентагона, которую следует считать публично сделанным примирительным сигналом, направленным Пхеньяну. Руководители дипломатического и оборонного ведомств утверждали, что Вашингтон готов вести диалог и не собирается менять в КНДР режим или заниматься ускоренным объединением двух Корей. В то же время статья - возможно, последнее предупреждение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Представители администрации стремились донести, что дипломатические средства, находящиеся в распоряжении США, подкреплены "военными вариантами". Однако в Пхеньяне, по мнению аналитиков, убеждены: единственная возможность для Северной Кореи избежать в конечном итоге участи Ирака - обзавестись собственным ядерным оружием и средствами его доставки до американской территории. Последняя встреча северокорейских послов состоялась два года назад в Пхеньяне. На ней присутствовали 43 дипломата. Однако нынешний сбор, проходящий в "тени" возможной войны с США, может иметь далекоидущие последствия в зависимости от инструкций, которые получат дипломаты КНДР на родине.

Кстати, первой "жертвой" нынешнего кризиса вокруг Северной Кореи может стать зимняя Олимпиада 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, расположенном в 80 километрах от демилитаризованной зоны. Как сообщила газета Politico, в Международном олимпийском комитете обеспокоены ситуацией с безопасностью в ходе будущих спортивных игр с учетом напряженной обстановки в регионе.