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Дальний Восток будет развиваться по отдельному кодексу
Нормативно-правовые акты необходимо объединить в так называемый кодекс развития Дальнего Востока. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай ХАРИТОНОВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Напрашивается вопрос о принятии кодекса развития Дальнего Востока. Весь кодекс законов сюда по направлениям, может быть, и стоит ввести», - отметил парламентарий на пленарном заседании Госдумы.
По его словам, «сегодня сформировано молодое министерство, молодые люди там собраны, которые, кстати говоря, энергично работают.
«Получается – не получается» – многое зависит на местах: от губернаторов, от депутатского корпуса и многого другого», - считает депутат.
Напомним, с 2014 года специально для Дальнего Востока разработано и утверждено 17 новых федеральных законов. Сейчас на различных этапах проработки и принятия находятся еще 16 законопроектов.
«При этом это такие сложные, в полном смысле новаторские законы, как закон о территориях опережающего развития, свободном порте Владивосток, дальневосточном гектаре, снижении цен на электроэнергию, электронной визе для иностранцев, прибывающих на Дальний Восток. Подчеркну: все эти законы работают. За ними конкретные дела и результаты», - говорил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
В настоящее время Государственной Думой в первом чтении одобрены поправки в один из значимых для развития Дальнего Востока законов – о «дальневосточном гектаре». По результатам рассмотрения законопроект принят подавляющим большинством голосов: в его поддержку проголосовал 381 депутат.
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