В Сихотэ-Алинском заповеднике начала работу мастерская народных промыслов

В информационном центре Сихотэ-Алинского заповедника, в п. Терней Приморского края, при поддержке WWF России оборудована творческая мастерская народных промыслов. Теперь попробовать свой творческий потенциал здесь могут и дети, и взрослые, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Основной акцент сделан на художественные работы и занятие с глиной, однако ограничиваться этим специалисты не собираются. В скором будущем планируется начать работы с такими натуральными материалами, как дерево и рога, сброшенные животными, которые часто можно найти в лесу, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Проект создания такой мастерской стал возможен благодаря финансовой поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF). Уже в процессе закупки и установки оборудования стали проводиться первые занятия по изобразительному искусству и лепке для местных жителей. Теперь же для воплощения творческих идей в жизнь имеется все необходимое оборудование – вплоть до профессионального гончарного круга и муфельной печи, где происходит волшебство обжига.

«Можно сказать, что это мечта моей жизни – работать в такой мастерской, - говорит Игорь Баутин, мастер. – Я с радостью готов поделиться своими знаниями с учениками любого возраста. Возможности мастерской позволяют познакомиться со многими технологиями в керамике. Здесь можно научиться различным техникам от создания какого-либо глиняного предмета до росписи глазурями и финального обжига. И просто найти себе замечательное хобби».

Работа с глиной - многообразное и увлекательное занятие, а кроме этого, глина обладает и сильнейшим терапевтическим эффектом. Это возможность для детей приобрести навыки практической деятельности, развитие самостоятельности, уверенности в своих силах, а для взрослых – на время забыть повседневность, пообщаться со своим внутренним миром, а для кого-то и найти себе рабочее место.

«Мы не просто даем людям отдушину от обыденности, но и пытаемся найти тех, кто и вправду будет работать здесь для себя и заповедника, - говорит Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. – Ведь теперь, благодаря мастерской, мы можем получить натуральные, а главное «штучные» сувениры, так необходимые для экологического туризма. Удачные изделия, реализованные туристам в сувенирной лавке заповедника, принесут и дополнительный доход автору. Так что мастерская – не развлечение для нас, а возможность работать и с туристами, и с местными жителями»

Сегодня, в дни летних отпусков и школьных каникул мастерскую посещают порядка 50 человек в неделю. Но уже с началом осени ожидается существенное увеличение количества потенциальных творцов прекрасного.

Елена ПАВЛЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.