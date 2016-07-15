www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

В Сихотэ-Алинском заповеднике начала работу мастерская народных промыслов

15 Июля 2016, 17:10 | Дальний Восток

В информационном центре Сихотэ-Алинского заповедника, в п. Терней Приморского края, при поддержке WWF России оборудована творческая мастерская народных промыслов. Теперь попробовать свой творческий потенциал здесь могут и дети, и взрослые, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Основной акцент сделан на художественные работы и занятие с глиной, однако ограничиваться этим специалисты не собираются. В скором будущем планируется начать работы с такими натуральными материалами, как дерево и рога, сброшенные животными, которые часто можно найти в лесу, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

Проект создания такой мастерской стал возможен благодаря финансовой поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF). Уже в процессе закупки и установки оборудования стали проводиться первые занятия по изобразительному искусству и лепке для местных жителей. Теперь же для воплощения творческих идей в жизнь имеется все необходимое оборудование – вплоть до профессионального гончарного круга и муфельной печи, где происходит волшебство обжига.

«Можно сказать, что это мечта моей жизни – работать в такой мастерской, - говорит Игорь Баутин, мастер. – Я с радостью готов поделиться своими знаниями с учениками любого возраста. Возможности мастерской позволяют познакомиться со многими технологиями в керамике. Здесь можно научиться различным техникам от создания какого-либо глиняного предмета до росписи глазурями и финального обжига. И просто найти себе замечательное хобби».

Работа с глиной - многообразное и увлекательное занятие, а кроме этого, глина обладает и сильнейшим терапевтическим эффектом. Это возможность для детей приобрести навыки практической деятельности, развитие самостоятельности, уверенности в своих силах, а для взрослых – на время забыть повседневность, пообщаться со своим внутренним миром, а для кого-то и найти себе рабочее место.

«Мы не просто даем людям отдушину от обыденности, но и  пытаемся найти тех, кто и вправду будет работать здесь для себя и заповедника, -  говорит Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского заповедника. – Ведь теперь, благодаря мастерской, мы можем получить натуральные, а главное «штучные» сувениры, так необходимые для экологического туризма. Удачные изделия, реализованные туристам в сувенирной лавке заповедника, принесут и дополнительный доход автору. Так что мастерская – не развлечение для нас, а возможность работать и с туристами, и с местными жителями»

Сегодня, в дни летних отпусков и школьных каникул мастерскую посещают порядка 50 человек в неделю. Но уже с началом осени ожидается существенное увеличение количества потенциальных творцов прекрасного. 

Елена ПАВЛЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: экология  заповедник 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru