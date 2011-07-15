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Названы самые дорогие города мира

15 Июля 2011, 20:21 | Дальний Восток

На стоимость жизни в различных городах мира повлияли природные катаклизмы и политические события, пишет Мариолина Иосса в статье, опубликованной на сайте газеты Corriere della Sera. "Хотите переехать в другой город или посетить его во время отпуска, узнайте о стоимости проживания в нем", - пишет издание.

"Гамбургер и напиток, иностранная газета, музыкальный диск или вечернее посещение кинотеатра могут обойтись вам дороже всего в Луанде - этот город в Анголе стал самым дорогим в мире для иностранца, - пишет газета. - Сингапур и Сан-Паулу оказались в первой десятке мировой классификации. Рим и Милан остаются очень дорогими городами (соответственно, 25-е и 34-е место), как и Токио, оказавшийся на второй позиции. Эти данные получены в результате глобального исследования Mercer, которое охватывает 214 городов на пяти континентах и сопоставляет цены на 200 товаров и услуг, включая аренду жилья, транспорт, еду, одежду, бытовую технику и развлечения".

"Изменения валютного курса и инфляция повлияли на стоимость товаров и услуг в этом году, в частности на цену на бензин, что привело к существенным переменам в списке. В целом, в Европе уровень цен остался относительно стабильным, в то время в Африке и Австралии отмечен рост. Поднялись в классификации города Латинской Америки и некоторые азиатские города: так, Сингапур обогнал дорогущий Гонконг и оказался на 9-м месте", - сообщает Мариолина Иосса. Статья опубликована на сайте Inopressa.Ru.

Автор: "Инопресса.Ru"
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