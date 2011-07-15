Открыть «Северный мир»

У туристической отрасли Якутии есть все шансы для интенсивного развития: уникальные рекреационные, природные объекты и чистая экология, история развития северной цивилизации и тайны вечной мерзлоты, залежи которой хранят хорошо сохранившиеся останки мамонтов, недровые богатства – алмазы и золото. Все это – целая планета – «Планета Якутия». Этот бренд республика продвигает уже несколько лет на российском и международном рынках.

И это лишь малая часть большой работы, которую предстоит провести, решая амбициозные задачи. В соответствии со Схемой комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики республики до 2020 года, туризм должен занять ведущие позиции в структуре производства валового регионального продукта: к 2020 году его доля должна составлять более 10%. Являясь мощным мультипликатором, туриндустрия вовлекает в свою сферу множество других отраслей и предприятий, считают в республике.

Один из наиболее проработанных в этой сфере – инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Северный мир», который уже получил одобрение Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ.

«В республике вся экономика ориентирована на кластерное развитие, наш проект логично вписывается в эту схему, – поясняет министр по делам развития предпринимательства и туризма РС(Я) Екатерина Кормилицына. – В формирующихся производственных зонах создается вся необходимая инфраструктура, она должна быть задействована и для более активного вовлечения в хозяйственный оборот рекреационных ресурсов. Стратегический подход данного проекта – системное представление Севера как особой цивилизации в совокупности природно-климатических, социальных, этнических, культурно-исторических региональных особенностей, их взаимовлияния и взаимодействия».

Под реализацию проекта, который оценивается в общей сложности в 5,1 млрд рублей, уже выделен земельный участок в 33 км от города Якутска. Новая территория со всей транспортной инфраструктурой (строящийся международный аэропорт, речной вокзал, автомобильные дороги, уже в скором времени – железная дорога), энерго- и газоснабжением, должна объединить целый ряд самостоятельных туристических и смежных проектов – гостиницы, рестораны, производство сувенирной продукции, которые в комплексе обеспечат «Северному миру» синергию развития.

Республиканское правительство планирует взять на себя расходы по формированию инфраструктуры и подготовке ПСД. Сейчас, по словам Екатерины Кормилицыной, завершается разработка проектной документации, проведена экспертиза технико-экономических обоснований проекта. Причем делается это с привлечением международных консалтинговых компаний, специализирующихся в этой отрасли. Проект вошел в число приоритетных инвестпроектов Минрегиона РФ. Как рассчитывают в республике, с 2013 года он будет включен в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2016 годы)». Дальше должны прийти частные компании, которым будут созданы особые экономические условия.

Структурно проект разделен на несколько направлений, центральное из них – создание так называемого парка «Ледникового периода», который будет включать в себя научно-исследовательский и музейный комплекс «Всемирный центр мамонта». Это эксклюзивная тема, так как именно на территории Якутии в последние десятилетия найдено наибольшее количество останков этих вымерших животных. А интерес к теме огромный, к примеру, только на выставке EXPO в Японии с якутским экспонатом – головой Юкагирского мамонта – познакомилось более 17 млн человек, такой же популярностью он пользовался на всемирной выставке в Шанхае (КНР). Этот центр будет использоваться для научно – исследовательских, познавательных и образовательных целей.

Другой проект предполагает использование мерзлоты – это подземный развлекательный комплекс «Царство вечной мерзлоты». Уже разработан проект, по которому с использованием естественного холода будет сооружен крытый горнолыжный спуск длиной 900 метров. Этнографический парк «Северная мозаика» представит гостям и жителям Якутии все многообразие национальных культур жителей Севера, а проект «Городские усадьбы» познакомит с культурой и бытом осваивавших эти территории казаков. Планируется строительство оздоровительных, гостиничных, развлекательных и ресторанных комплексов.

На сегодня разработаны и презентуются потенциальным инвесторам 9 масштабных проектов. И, как говорит министр по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я), к ним проявляют интерес крупные компании, а тот аргумент, что государство берет на себя создание инфраструктуры и демонстрирует последовательную позицию в отношении развития туристической отрасли в республике, является для них одним из главных.