В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников

В Приморском крае Благотворительный фонд "Владмама" провел вторую летнюю смену для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна

Как и в прошлом году местом встречи мам, пап, мальчишек и девчонок стал детский туристический лагерь "Волна", расположенный на берегу Тавричанского лимана в поселке Девятый Вал Надеждинского района.

Три дня, с 10 по 12 июня, 24 семьи, в которых растет ребенок с лишней хромосомой, общались, радовались, учились, узнавали друг друга.







- Мы постарались построить содержательную часть программы смены «Солнечные выходные» таким образом, чтобы пользу получили все, - делится подробностями Ольга Сиянко, исполнительный директор благотворительного фонда «Владмама». - Несмотря на то, что главными нашими адресатами и благополучателями являются дети с синдромом Дауна, на самом деле квалифицированная помощь нужна не только им, но и их семьям. Поэтому в программе этих трех дней были включены события, адресованные и другим детям — братишкам и сестренкам солнечных ребятишек, а также их родителям. В этом году мы подготовили для участников нашей смены встречи с интересными людьми, спортивные семейные старты, творческие мастерские, психологические тренинги.

За год количество участников смены "Солнечные выходные" заметно возросло, а география расширилась. Теперь в составе многочисленного сообщества семей, воспитывающих ребенка с особым генетическим признаком, есть жители Большого Камня и Артема, Фокино и Владивостока, Уссурийска и Лесозаводска, Спасска Дальнего и Ярославки.

Мероприятие проведено в рамках проекта «Особые дети в центре внимания: создание среды социальной поддержки и сообщества семей с детьми с синдромом Дауна в Приморском крае, победившего в конкурсе Фонда президентских грантов в 2017 году.

Газета "Золотой Рог", Владивосток