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Приморье показало себя в Харбине во всей красе
На 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке неизменной популярностью пользовался стенд Приморского края
Несколько сотен приморских бизнесменов, представителей различных ассоциаций, краевых агентств, а также региональной законодательной и исполнительной власти, принимают участие в 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке. Возглавляет делегацию врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
На выставке представлены товары и услуги нескольких десятков стран. В этом году общая площадь ярмарки составила 86 000 квадратных метров. В главном павильоне начали свою работу почти 3 тысячи стендов компаний со всего мира. В рамках выставки с 15 по 19 июня также пройдут торгово-экономические конференции, основной темой которых станет расширение привлечения инвестиций.
В первый день работы ярмарки губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао, осмотрев стенды, дал высокую оценку павильону Приморского края.
В программе визита врио губернатора Приморского края встреча с коллегами из провинции Хэйлунцзян и Хэбэй, а также руководством Коммунистической Партии Китая и мэрами китайских городов.
Комментируя участие Приморского края в Ярмарке, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко выразил уверенность в том, что взаимоотношения между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян будут основываться на взаимной выгоде, дружбе и сотрудничестве. Также Андрей Тарасенко подчеркнул, что уже сейчас существуют примеры позитивных проектов в области логистики, сельского хозяйства, культуры, транспорта, производства и промышленности. Врио главы региона отметил, что ждет активизации морских портов, развития проектов в области культуры, транспорта, экономики.
Многие участники делегации отметили удобство и функциональность приморского павильона на Харбинской Ярмарке.
“Мы постарались сделать так, чтобы стенд стал и удобным офисом на дни работы выставки, и “вторым домом” для представителей делегации и их партеров. Для этого предусмотрели удобные переговорные зоны, а также вместе с коллегами из администрации Приморского края постарались как можно шире представить регион нашим зарубежным партнерам. Стенд Приморского края охватывает практически все аспекты жизни региона, подчеркивает его культуру, научный и экономический потенциал, а главное – красоту Приморья и Японского моря”, – отметил генеральный директор рекламного агентства «Пасифик Медиа» Максим Балковский.
“Компания «Пасифик Медиа» в этом году выступила оператором приморского стенда на Харбинской выставке. Мы благодарны администрации Приморского края за доверие. Надеемся, что гости и участники Ярмарки по достоинству оценят как павильон, так и красоту нашего любимого края”, – подчеркнул Максим Балковский”.
Официальный визит врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в Китайскую Народную Республику начался еще 13 июня. За эти дни глава региона посетил Пекин, Чаньчунь и Харбин. Приморская делегация во главе с Андреем Тарасенко проведет ряд встреч с бизнесменами и представителями различных ассоциаций Китая, примет участие в работе российско-китайского форума межрегионального развития и заседании межрегионального совета Комитета дружбы, мира и развития России и Китая.
Приморский край в последние годы вызывает большой интерес у китайских инвесторов. Этому способствуют, в том числе, различные льготные инструменты, действующие на территории края. Такие как территории опережающего социально-экономического развития – «Надеждинская», со специализацией на производстве и логистике, «Михайловский» (сельское хозяйство и пищевое производство), «Большой Камень», где строится судостроительная верфь «Звезда», одна из крупнейших в России и в мире, и ТОР «Нефтехимический», который станет центром создания современного комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. Способствует развитию туризма и созданию благоприятного инвестиционного климата и упрощенный визовый режим, который был введен на территории Свободного порта Владивосток в августе 2017 года. Граждане 18 государств, в том числе и Китая, получили право максимально быстро и просто оформить электронную визу для въезда в Россию, воспользовавшись специальным сайтом. Приморский край стал первым регионом, принявшим иностранных граждан по новой схеме.
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