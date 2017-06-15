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Приморские компании могут серьезно пострадать от новых санкций США

15 Июня 2017, 14:19 | Дальний Восток

США готовятся ввести санкции против стран, ведущих дела с Северной Кореей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». О том, что такая возможность рассматривается, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Пресечение финансовых связей, которые они установили по всему миру, сложно, но не невозможно», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что Госдеп и минфин США работают над определением тех стран, которые нарушают режим санкций в отношении КНДР.

Кроме того, будет проводиться работа с другими странами, чтобы пресечь поставки сырья и оборудования, в котором так нуждается Северная Корея.

Напомним, что недавно от антикорейский санкций США пострадала крупная российская компания, занимающаяся добычей, переработкой и продажей нефтепродуктов, имеющая подразделение в Приморье. Мало кто сомневается, что американцы легко могут отнести к "нарушителям" и многие другие копании из приморья, чей бизнес так или иначе связан с торговлей с КНДР. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: сырье  санкции  КНДР  оборудование  ким чен ын  США  Северная Корея 



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