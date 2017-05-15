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Приморье и Китай соединит мост

15 Мая 2017, 08:28 | Дальний Восток

Еще один мост между Россией и КНР может появиться по маршруту Полтавка - Дуннин. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, обсуждая вопросы строительства трансграничной инфраструктуры между российским Дальним Востоком и провинциями Северо-Востока Китая, в ходе рабочего визита в Пекин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать потенциал этой близости, - сказал Александр Галушка. - Мы считаем, что необходимо строить мост Полтавка – Дуннин и комплексно развивать транспортную трансграничную инфраструктуру».

Глава Минвостокразвития России подчеркнул, что сегодня уже строится мост Благовещенск – Хэйхэ и первый железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян.

«На примере таких проектов мы можем и должны лучше и теснее научиться работать вместе, - сказал Александр Галушка. - Именно на конкретных проектах формируется взаимопонимание, взаимное доверие, успешный опыт совместной экономической деятельности. И чем больше таких проектов мы будем вместе реализовывать, тем сопряженнее будут наши экономики».

Напомним, вопросы развития трансграничной инфраструктуры - одна из ключевых тем форума "Один пояс - один путь", который в эти дни проходит в Пекине.

Сегодня глава ведомства принимает участие в церемонии открытия и в пленарном заседании Форума «Один пояс – один путь»: сотрудничество ради всеобщего процветания». Кроме того, 15 мая Александр Галушка встретится с китайскими инвесторами, заинтересованными в реализации проектов МТК "Приморье-1" и "Приморье-2". В ходе встречи генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов презентует китайскому бизнесу транспортно-логистический потенциал дальневосточного региона. Также в дни форума Министр РФ по развитию Дальнего Востока встретится с руководителями крупнейших компаний Китая, готовых к реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Железнодорожный мост между Россией и КНР Нижнеленинское – Тунцзян строится в Еврейской автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из которых 309 метров приходится на российскую сторону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Мостовой переход станет частью нового экспортного маршрута и стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока. В реализации проекта с российской стороны участвует Фонд развития Дальнего Востока. Строительство пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ планируется завершить к 2019 году. Протяженность мостового перехода составит 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность – свыше 6000 тыс. авт./сутки).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: приморье  китай  погранпереход 



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Комментарии

  • Псевдоним09:11, 15.05.2017#

    суйфун в районе полтавки постоянно на ниве переезжаю, воды 20-30 см , а ключ разделяющий полтавку дунин вовсе как засох.

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