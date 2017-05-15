Владимир Путин пригласил участников форума в Пекине во Владивосток

Президент России Владимир Путин на открытии экономического форума «Один пояс – один путь» в Пекине пригласил участников международного события на Восточный экономический форум, который придет 6-7 сентября во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Очевидно, что идеи, инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения, и мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форма и в сентябре – Восточного экономического форума во Владивостоке», - заявил глава государства.

Владимир Путин также отметил, что сегодня для реализации масштабных совместных проектов в инфраструктуре, энергетике, на транспорте, в современных высокотехнологичных отраслях необходимо создавать комфортные условия для привлечения частных инвестиций. В качестве удачного примера глава государства назвал дальневосточные территории опережающего развития.

«Важно создать удобные, понятные, комфортные и предсказуемые условия для работы инвесторов, наладить обмен лучшими практиками. Например, мы использовали опыт стран АТР при разработке льготных условий для инвесторов в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке Российской Федерации», - добавил Президент.