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Владимир Путин пригласил участников форума в Пекине во Владивосток

15 Мая 2017, 07:49 | Дальний Восток

Президент России Владимир Путин на открытии  экономического форума «Один пояс – один путь» в Пекине пригласил участников международного события  на Восточный экономический форум, который придет 6-7 сентября во Владивостоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Очевидно, что идеи, инициативы участников нынешнего форума потребуют дальнейшего обсуждения, и мы, безусловно, готовы принимать участие в таких дискуссиях. Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского экономического форма и в сентябре – Восточного экономического форума во Владивостоке», - заявил глава государства.

Владимир Путин также отметил, что сегодня для реализации масштабных совместных  проектов в инфраструктуре, энергетике, на транспорте, в современных высокотехнологичных отраслях необходимо создавать комфортные условия для  привлечения частных инвестиций. В качестве удачного примера глава государства назвал дальневосточные территории опережающего развития.

«Важно создать удобные, понятные, комфортные и предсказуемые условия для работы инвесторов, наладить обмен лучшими практиками. Например, мы использовали опыт стран АТР при разработке льготных условий для инвесторов в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке Российской Федерации», - добавил Президент.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: форум  пекин  фтр  Путин  вэф  си  один пояс один путь 



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Комментарии

  • grinli08:19, 15.05.2017#

    А что им здесь делать? Слушать фортепиано в исполнении ВВП? Да, к тому- же, еще и за наш с вами счет. . . . Не слишком ли дорогое удовольствие для одного человека?

  • vasya14:30, 15.05.2017#

    С Европой разругались, с США тоже, теперь осталось китайцев умолять что-нибудь купить.

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