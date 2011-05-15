ЕГЭ оставили в покое

Абитуриентам нечего волноваться: они будут сдавать те предметы, к которым готовились.

12 мая появились сообщения о том, что из-за изменения некоторыми вузами перечня вступительных экзаменов часть абитуриентов не успеет к ним подготовиться. Как выяснили "Известия", ребятам не о чем беспокоиться: какие предметы они заявили на ЕГЭ, те и будут сдавать.

Ежегодно любой российский вуз обязан не позже 1 февраля опубликовать на своем сайте правила приема и перечень вступительных экзаменов по каждой специальности. Прежний статус-кво был зафиксирован в приказе Минобрнауки N 505 от 2009 года, и по этому документу вузы принимали экзамены в течение двух лет. Главной особенностью нынешнего года является поголовный переход отечественной высшей школы на двухуровневую систему "бакалавр-магистр".

Из-за этого в перечне направлений подготовки появились новые специальности, а для части старых потребовалось изменить список вступительных испытаний. Все эти новации (по словам источника в министерстве, их насчитывается не больше десятка) были отражены в приказе N 86 от 24 января за подписью министра образования и науки Андрея Фурсенко. После подписания проект этого документа появился на сайте министерства, а сам он отправился на рассмотрение в Минюст. Любой человек, мало-мальски сведущий в вопросах нормотворчества в образовательной сфере, еще в момент выхода приказа мог легко понять, что он уже явно опоздал: до 1 февраля оставались считанные дни, а процедура регистрации в Минюсте - дело небыстрое.

- Они, как правило, очень долго рассматривают наши документы, - рассказал один из сотрудников Минобрнауки, поделавший остаться неизвестным. - Причем повод для затягивания времени может быть каким угодно - например, непронумерованный пятый экземпляр или вдруг позарез понадобившийся шестой. Скажем, сейчас они так же "маринуют" приказ, касающийся использования победителями и призерами олимпиад школьников своей льготы при поступлении в вуз (в этом году ею разрешено пользоваться только один раз - в одном вузе и при поступлении на одну специальность. - "Известия"). Важнейший нормативный документ ждут сотни вузов, десятки тысяч ребят, но, похоже, это будет еще одной "бомбой", которая рванет аккурат к началу приемной кампании...

Что касается приказа N 86, то в итоге Минюст зарегистрировал его только 1 марта, а в силу он вступил лишь 1 мая - через 10 дней после опубликования в "Российской газете".

Тем временем вузы, как и полагается, к 1 февраля вывесили на своих сайтах правила приема и перечень экзаменов. Причем большая их часть руководствовалась уже действующим приказом N 505, а меньшая решила рискнуть и привела условия своего приема в соответствие с еще не вступившим в силу 86-м. Сами эти вузы можно понять: 505-й приказ их уже не устраивал, поскольку там не фигурировали появившиеся у них новые специальности, но зато они были отражены в проекте свежего 86-го приказа. Речь, в частности, идет о таких специальностях, как туризм, политология, педагогика и ряд других.

То, что вузы ориентировались сразу на два приказа Минобрнауки, конечно, ненормально. 86-й надо было принимать гораздо раньше, как минимум в декабре, и даже этот срок не давал гарантии его быстрого рассмотрения в Минюсте. Так что вина двух ведомств здесь абсолютно очевидна. Но как бы то ни было, менять правила игры в ходе самой игры, свисток к началу которой, образно говоря, прозвучал 1 февраля, - еще более недопустимая вещь. А именно так поступили некоторые вузы. Они подкорректировали перечни вступительных экзаменов весной, когда ребята, подавшие заявление на сдачу того или иного добровольного ЕГЭ, уже ничего не могли поменять.

12 мая эта тема буквально всколыхнула общественное мнение. Однако, как выяснили "Известия", выпускникам и их родителям не стоит волноваться: прием будет проходить в соответствии с перечнем вступительных экзаменов, который вузы обнародовали к 1 февраля, а поздние изменения не будут иметь силы.

"Мы защитим интересы абитуриентов, - пообещали "Известиям" в Минобрнауки. - То, что сделали некоторые вузы, недопустимо. Не важно, на какой приказ они ориентировались, 505-й или 86-й, они должны были сделать свой выбор до 1 февраля и уже не менять его, создавая напряжение в обществе. Поэтому прежние перечни должны сохранить силу". Эту позицию в интервью "Эху Москвы" вчера подтвердил Андрей Фурсенко.

Впрочем, как пояснили "Известиям" в Минобрнауки, исключение может быть сделано в отношении новых специальностей, установленных позднее 1 февраля, по которым перечень вступительных испытаний ранее не был определен. В этом случае вуз принимает решение отдельно.

Нам стало известно, что в Минобрнауки готовят раcпоряжение на этот счет, которое будет направлено в адрес подведомственных вузов. Сейчас над ним работают министерские юристы, а выйти оно должно в самое ближайшее время. Не исключено, что вузы, которые сбили с толку абитуриентов-2011, строго накажут за подобные двойные стандарты.

- Впрочем, они уже и сами себя наказали, резко снизив число желающих у них учиться, - считает сотрудник министерства. - Если бы я был абитуриентом и со мной так поступили - вывесили один список экзаменов, а потом поменяли его на другой, - мне и моим родителям сразу стало бы ясно, что этот вуз следует навсегда вычеркнуть из списка своих жизненных приоритетов.