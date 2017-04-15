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Боевые корабли ТОФ покинули Корею
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев сообщил об окончании визита в порт Пусан Республики Корея отряда боевых кораблей в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга", сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В рамках визита, который проходил с 11 по 14 апреля, моряки-тихоокеанцы встретились с представителями командования военно-морских сил Республики Корея, мэрии города Пусан и генеральным консулом РФ. Военнослужащие ТОФ осмотрели достопримечательности, исторические места и музеи города Пусан, провели ряд совместных спортивных мероприятий с корейскими моряками.
Для учеников филиалов Русской школы из Пусана, Сеула и Инчхона были организовано посещение крейсера "Варяг". В ходе экскурсии по боевому кораблю российские моряки ознакомили их с бытом тихоокеанцев и вооружением гвардейского ракетного крейсера.
Двухмесячный поход боевых кораблей ТОФ начался 1 апреля, когда они вышли из Владивостока в целях выполнения задач в соответствии с планом международного военного сотрудничества ВС РФ. Предполагается еще шесть неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основной целью похода является демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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