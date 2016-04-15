www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Оскандалившийся на всю страну гендиректор рыбокомбината на Шикотане извинился перед работниками

15 Апреля 2016, 19:09 | Дальний Восток

Генеральный директор ЗАО "Рыбокомбинат Островной" попросил прощения у своих сотрудников за длительные задержки зарплаты, о которых люди пожаловались президенту России Владимиру Путину в ходе "прямой линии", сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Напомним, во время "прямой линии" с Путиным в четверг сотрудники ЗАО "Рыбокомбинат Островной" рассказали, что оказались на острове Шикотан "в положении рабов". Им несколько месяцев не выплачивали зарплату, из невыплаченной зарплаты при этом вычитали деньги за проживание в общежитии. Покинуть остров люди не могли из-за отсутствия денег. По словам сотрудников, они обращались в прокуратуру, но ситуация не улучшилась. По данным пресс-службы прокуратуры Сахалинской области, комбинат задолжал работникам 6,8 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства, в пятницу утром в село Озерское, откуда во время прямого включения сотрудники рыбокомбината рассказали президенту о долгах по зарплате, приехал гендиректор предприятия Алексей Попов.

"Алексей Попов на встрече с девятью бывшими работниками в Озерском принес свои извинения за задержку заработной платы. Каждому из них он выплатил авансом по 20 тысяч рублей. Алексей Попов пообещал, что 28 апреля, после уточнения суммы задолженности, он вновь приедет в село и проведет окончательный расчет", — сообщила пресс-служба. Причиной задержки руководитель назвал "неудачную рыбалку".

В пятницу на Шикотан вылетели заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин, прокурор Сахалинской области Николай Рябов, губернатор региона Олег Кожемяко. На месте планируется выяснить обстоятельства скандала и провести встречу с работниками. Президент России поручил генпрокурору разобраться в ситуации и принять решение о соответствии занимаемой должности прокурора Сахалинской области.

Фото РИА "Новости".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: шикотан  прямая линия  Путин  президент  Сахалин  кожемяко 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним00:29, 16.04.2016#

    Этот директор если бы не конференция Путина и не думал о людях! а как запахло жаренным сразу извинился!. . что не знал о задержках зарплаты??. . какой тогда ты нахрен директор???. что смеяться. . сам распоряжение и отдавал поди. . чтоб не платили вовремя!!!. . свою то зарплату не забывал получать!!!Гнать его. . и уголовное дело на него завести!!!

  • babai07:57, 16.04.2016#

    ". . . Каждому из них он выплатил авансом по 20 тысяч рублей" Из своих личных, с. . пи. . зженных сбережений! - забыли добавить. Извинился он, и что? За решетку козла лет на 25 что бы другим не повадно было!!! Кто еще думает что бороться с упырями бесполезно и нет методов? Правительству выгоден этот барак, отсюда и результат!!!

  • Серж-----13:12, 16.04.2016#

    Да что нужно сделать что бы вы поумнели? такие большие а в сказки верите, да ему пох. . до нас всех , он живеит своей жизнью как говорят сытый голодного не разумеет.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ15:56, 18.04.2016#

    а сайра с Шикотана гораздо вкуснее сайры от Доброфлота!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru