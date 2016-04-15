Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Оскандалившийся на всю страну гендиректор рыбокомбината на Шикотане извинился перед работниками
Генеральный директор ЗАО "Рыбокомбинат Островной" попросил прощения у своих сотрудников за длительные задержки зарплаты, о которых люди пожаловались президенту России Владимиру Путину в ходе "прямой линии", сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
Напомним, во время "прямой линии" с Путиным в четверг сотрудники ЗАО "Рыбокомбинат Островной" рассказали, что оказались на острове Шикотан "в положении рабов". Им несколько месяцев не выплачивали зарплату, из невыплаченной зарплаты при этом вычитали деньги за проживание в общежитии. Покинуть остров люди не могли из-за отсутствия денег. По словам сотрудников, они обращались в прокуратуру, но ситуация не улучшилась. По данным пресс-службы прокуратуры Сахалинской области, комбинат задолжал работникам 6,8 миллиона рублей.
Как сообщила пресс-служба правительства, в пятницу утром в село Озерское, откуда во время прямого включения сотрудники рыбокомбината рассказали президенту о долгах по зарплате, приехал гендиректор предприятия Алексей Попов.
"Алексей Попов на встрече с девятью бывшими работниками в Озерском принес свои извинения за задержку заработной платы. Каждому из них он выплатил авансом по 20 тысяч рублей. Алексей Попов пообещал, что 28 апреля, после уточнения суммы задолженности, он вновь приедет в село и проведет окончательный расчет", — сообщила пресс-служба. Причиной задержки руководитель назвал "неудачную рыбалку".
В пятницу на Шикотан вылетели заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин, прокурор Сахалинской области Николай Рябов, губернатор региона Олег Кожемяко. На месте планируется выяснить обстоятельства скандала и провести встречу с работниками. Президент России поручил генпрокурору разобраться в ситуации и принять решение о соответствии занимаемой должности прокурора Сахалинской области.
Фото РИА "Новости".
Новости тематики
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Для переезда на Дальний Восток разработают спецпрограмму
- "Светлая тема" отмечена "ГЕММОЙ"
- Японцы заинтересованы в реализации проекта по производству сжиженного водорода на Колыме
- Сахалин настроен на активное участие японского бизнеса в экономике региона
- Сын главы Сахалина открывает свой бизнес в Приморье
- Приморский край обеспечит витаминами и пробиотиками всех коров Дальнего Востока
Новости раздела
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
Комментарии
-
-
babai07:57, 16.04.2016#
". . . Каждому из них он выплатил авансом по 20 тысяч рублей" Из своих личных, с. . пи. . зженных сбережений! - забыли добавить. Извинился он, и что? За решетку козла лет на 25 что бы другим не повадно было!!! Кто еще думает что бороться с упырями бесполезно и нет методов? Правительству выгоден этот барак, отсюда и результат!!!
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
Этот директор если бы не конференция Путина и не думал о людях! а как запахло жаренным сразу извинился!. . что не знал о задержках зарплаты??. . какой тогда ты нахрен директор???. что смеяться. . сам распоряжение и отдавал поди. . чтоб не платили вовремя!!!. . свою то зарплату не забывал получать!!!Гнать его. . и уголовное дело на него завести!!!