Оскандалившийся на всю страну гендиректор рыбокомбината на Шикотане извинился перед работниками

Генеральный директор ЗАО "Рыбокомбинат Островной" попросил прощения у своих сотрудников за длительные задержки зарплаты, о которых люди пожаловались президенту России Владимиру Путину в ходе "прямой линии", сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Напомним, во время "прямой линии" с Путиным в четверг сотрудники ЗАО "Рыбокомбинат Островной" рассказали, что оказались на острове Шикотан "в положении рабов". Им несколько месяцев не выплачивали зарплату, из невыплаченной зарплаты при этом вычитали деньги за проживание в общежитии. Покинуть остров люди не могли из-за отсутствия денег. По словам сотрудников, они обращались в прокуратуру, но ситуация не улучшилась. По данным пресс-службы прокуратуры Сахалинской области, комбинат задолжал работникам 6,8 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба правительства, в пятницу утром в село Озерское, откуда во время прямого включения сотрудники рыбокомбината рассказали президенту о долгах по зарплате, приехал гендиректор предприятия Алексей Попов.

"Алексей Попов на встрече с девятью бывшими работниками в Озерском принес свои извинения за задержку заработной платы. Каждому из них он выплатил авансом по 20 тысяч рублей. Алексей Попов пообещал, что 28 апреля, после уточнения суммы задолженности, он вновь приедет в село и проведет окончательный расчет", — сообщила пресс-служба. Причиной задержки руководитель назвал "неудачную рыбалку".

В пятницу на Шикотан вылетели заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин, прокурор Сахалинской области Николай Рябов, губернатор региона Олег Кожемяко. На месте планируется выяснить обстоятельства скандала и провести встречу с работниками. Президент России поручил генпрокурору разобраться в ситуации и принять решение о соответствии занимаемой должности прокурора Сахалинской области.

Фото РИА "Новости".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.