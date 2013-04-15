В Восточном военном округе подготовлено более 12 тонн взрывчатых веществ на борьбу с ледяными заторами

Более 12 тонн взрывчатых веществ выделено в Восточном военном округе для устранения потенциальных ледовых заторов на реках Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей.

В соответствии с приказом командующего войсками ВВО адмирала Константина Сиденко специально созданные сводные подразделения находятся в 4-часовой готовности к оказанию помощи главам муниципальных образований в борьбе с паводковыми явлениями и в ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.

В составе сводных подразделений задействованы свыше 500 военнослужащих минометных и инженерно-саперных подразделений, около 60 пилотов армейской, штурмовой и бомбардировочной авиации, более 200 единиц авиационной, инженерной, автомобильной техники, а также минометы.

Ежедневно военными летчиками при проведении плановых полетов осуществляется мониторинг ледовой обстановки на реках. В постоянной готовности к участию в противопаводковых мероприятиях и устранению ледовых заторов находятся около 20 единиц авиационной техники на авиабазах округа в Забайкальском, Хабаровском, Приморском и Камчатском краях. Это вертолеты Ми-8 и Ми-24, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, военно-транспортные самолеты Ан-26.

В штабе Восточного военного округа круглосуточно функционирует оперативная группа, которая в режиме реального времени осуществляет мониторинг ситуации на реках и взаимодействует с МЧС РФ и администрациями субъектов РФ для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке, сообщил ZRPRESS.Ru начальник пресс-службы Восточного военного округа подполковник Александр Гордеев.