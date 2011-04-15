Дни саммита АТЭС-2012 могут стать выходными для владивостокцев?

"Ходят слухи, что...": сейчас обсуждается возможность сделать четыре дня, во время которых будет проходить саммит АТЭС-2012, выходными для владивостокцев.

Такая перспектива рассматривается не только на городском и краевом уровне, но и на федеральном. Такие меры правительство решило взять на рассмотрение в связи с тем, что в дни саммита АТЭС предположительно будет перекрыта подавляющая часть основных дорог Владивостока, движение для общественного и личного транспорта будет крайне затруднительным.

Возможно, выходными дни проведения саммита будут только для бюджетников и школьников, для которых устроят общегородские каникулы. По некоторым данным, на федеральном уровне уже дана команда специалистам рассмотреть все возможные варианты решения этого вопроса.