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Стала известна причина провала переговоров США и Северной Кореи
МИД КНДР: «У нас более нет желания вести такого рода переговоры»
Заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне заявил, что Северная Корея рассматривает возможность приостановки переговоров с Соединенными Штатами о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС.
Замминистра подчеркнул, что КНДР не намерена идти на уступки, которых требовал президент США Дональд Трамп на встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое.
«[У нас] тем более нет желания вести такого рода переговоры [с США]», — сказал Цой Сон Хи.
Он добавил, что окончательное решение о судьбе переговоров с США в ближайшее время примет Ким Чен Ын.
Ранее National Public Radio сообщало, что КНДР готовится к запуску ракеты.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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