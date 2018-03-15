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Сахалинцы жалуются на голубую воду из кранов
Военная УК ставит эксперименты на жителях островной территории?
Жители гарнизона в Хомутово жалуются на голубую воду, текущую из их кранов. Руководство военной управляющей компании не дает практически никаких разъяснений, утверждая, что вода абсолютно чистая и пригодна для бытовых нужд.
В начале марта жители военного городка Хомутово в Южно-Сахалинске оборвали телефон диспетчерской ФГБУ «ЦЖКУ» по поводу текущей из кранов воды с голубым оттенком. Вразумительного ответа от коммунальщиков люди так и не услышали, что побудило их обратиться в местные СМИ. «Очень хочется узнать, что за эксперименты ЖЭКО №9 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны проводит с водой в военном городке Хомутово. Надеемся, что этим вопросом озаботятся властные структуры разных уровней, военная прокуратура, управление Роспотребнадзора по Сахалинской области», - заявила жительница, проживающая в доме на Армейской улице.
Проблемы с водой возникают в городке регулярно. Буквально за неделю до происшествия вода поступала в шесть домов Минобороны с перебоями. Подачу ресурса даже нельзя было назвать сеансовой, так как четкого графика включения и выключения работники УК не предоставили. Вода могла подаваться в любое время суток на непродолжительный срок от пяти минут до часа. При этом ее качество было неудовлетворительным – песок, ржавчина и мутность делали воду непригодной для хозяйственных целей.
Во вторник, 6 марта, в ФГБУ «ЦЖКУ» была составлена письменная претензия с требованием устранить неполадки и организовать подвоз питьевой воды, однако УК так и не отреагировала на запрос. Обращения к региональному и московскому представительству коммунальной компании также пока результатов не принесли.
«Не повезло» в марте и двум многоквартирным домам в военном городке Третья Падь Корсаковского района. Более 125 семей в течение недели жили практически без воды. По официальной версии, проблема возникла из-за того, что скважина начала давать меньше питьевой воды, однако, по слухам, из строя вышел насос. Вместо него было поставлено устройство слабее, которое не могло обеспечить жителей нормальным напором.
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