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Сахалинцы жалуются на голубую воду из кранов

15 Марта 2018, 17:13 | Дальний Восток

Военная УК ставит эксперименты на жителях островной территории?

Жители гарнизона в Хомутово жалуются на голубую воду, текущую из их кранов. Руководство военной управляющей компании не дает практически никаких разъяснений, утверждая, что вода абсолютно чистая и пригодна для бытовых нужд.

В начале марта жители военного городка Хомутово в Южно-Сахалинске оборвали телефон диспетчерской ФГБУ «ЦЖКУ» по поводу текущей из кранов воды с голубым оттенком. Вразумительного ответа от коммунальщиков люди так и не услышали, что побудило их обратиться в местные СМИ. «Очень хочется узнать, что за эксперименты ЖЭКО №9 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны проводит с водой в военном городке Хомутово. Надеемся, что этим вопросом озаботятся властные структуры разных уровней, военная прокуратура, управление Роспотребнадзора по Сахалинской области», - заявила жительница, проживающая в доме на Армейской улице.

Проблемы с водой возникают в городке регулярно. Буквально за неделю до происшествия вода поступала в шесть домов Минобороны с перебоями. Подачу ресурса даже нельзя было назвать сеансовой, так как четкого графика включения и выключения работники УК не предоставили. Вода могла подаваться в любое время суток на непродолжительный срок от пяти минут до часа. При этом ее качество было неудовлетворительным – песок, ржавчина и мутность делали воду непригодной для хозяйственных целей.

Во вторник, 6 марта, в ФГБУ «ЦЖКУ» была составлена письменная претензия с требованием устранить неполадки и организовать подвоз питьевой воды, однако УК так и не отреагировала на запрос. Обращения к региональному и московскому представительству коммунальной компании также пока результатов не принесли.

«Не повезло» в марте и двум многоквартирным домам в военном городке Третья Падь Корсаковского района. Более 125 семей в течение недели жили практически без воды. По официальной версии, проблема возникла из-за того, что скважина начала давать меньше питьевой воды, однако, по слухам, из строя вышел насос. Вместо него было поставлено устройство слабее, которое не могло обеспечить жителей нормальным напором.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: минобороны  кухня  УК  жалоба  платежка  водоснабжение  кран  жкх  качество  потребитель  вода 



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