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Во Владивостоке автобусы приехали в… Интернет
ВЛАДИВОСТОК, 15 марта, ZRPRESS. В ближайшее время узнать о работе всех маршрутов пассажирских автобусов Владивостока можно будет через Интернет.
Началась работа специального сайта bus125.ru, который показывает, в какой точке города находится любой автобус. Исходя из этого, можно рассчитать время подхода автобуса к требуемой пассажиру остановке, а также проконтролировать графики движения и время вечернего окончания его работы, на что особенно часто жалуются горожане, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Это стало возможным после установки в автобусах системы ГЛОНАСС и их подключения к единой диспетчерской, оборудованной на территории муниципального автотранспортного предприятия ВПОПАТ-1. Как рассказал курирующий данное направление заместитель главы администрации Владивостока Максим Молчанов, пока сайт действует в тестовом режиме и постепенно наполняется новыми маршрутами. Но ориентировочно с апреля он будет доступен всем пользователям Интернета.
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