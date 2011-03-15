Транссибу нужна не только скорость

На Дальневосточной железной дороге для повышения пропускной и провозной способности участка Хабаровск-Владивосток будут увеличены весовые нормы поездов.

До настоящего времени весовая норма грузового поезда для регулярного вождения определена в 6300 т. Подготовка к регулярному вождению грузовых поездов весом 7000 т на участке Хабаровск - Владивосток началась более года назад. За это время были накоплены и обработаны экспериментальные данные опытных поездок, произведены тяговые расчеты весовой нормы, разработаны требования к объектам инфраструктуры. Во второй половине февраля 2011 года начался заключительный этап опытных поездок поездов весом 7000 т, в ходе которого осуществлялся мониторинг устройств электроснабжения и состояния пути. По завершению эксперимента будет принято окончательное решение по пропуску тяжеловесных поездов, сообщили «ЗР» в пресс-службе ДВЖД. Увеличению весовых норм способствует поступление на железную дорогу современных мощных 3-секционных локомотивов 3ЭС5К «Ермак».