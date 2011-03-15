Зимние хроники ВСТО-2

«Дальневосточная строительная дирекция», дочернее общество «Транснефти», завершает работу на зимних обводненных участках строительства второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». Об этом сообщил начальник штаба строительства №2 «Дальневосточной строительной дирекции» Максим МАНДРИКОВ.

«К обводненным участкам относится 700 км зимних участков трубопровода. В Хабаровском крае работы ведутся на четырех участках, где работают 10 сварочно-монтажных колонн», - сказал он. По словам Мандрикова, в зоне под Хабаровском трасса проходит по болотистой местности. Один из наиболее сложных участков протяженностью 88 км, по его мнению, располагается между поселками Галкино и Кругликово. «За день строители сваривают и укладывают более 1,5 км трубопровода. Производительность, которую обеспечивает подрядчик, позволит завершить на этом участке зимние работы вовремя», - отметил Мандриков.

Напомним, что трасса ВСТО-2 строится от Сковородино в Амурской области до спецморнефтепорта «Козьмино» в Приморском крае. Протяженность второй очереди должна составить 2064 км.