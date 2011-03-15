www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 60.09 р.
EUR: 76.23 р. 10 CNY: 96.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Штрафы планируют увеличить, а рабочий день - продлить

15 Марта 2011, 01:50 | Дальний Восток

Увеличение штрафов от инспекции труда, 60-часовая рабочая неделя и отмена аутстаффинга – это далеко не полный перечень нововведений, которые активно обсуждаются сегодня на федеральном уровне. Подробнее о них руководителям кадровых служб приморских компаний в ходе круглого стола рассказал эксперт Дмитрий КОФАНОВ (Москва), который посетил Приморье по приглашению Центра корпоративного развития «Ключевые технологии».

«Если примут изменения в кодекс об административных правонарушениях, то инспекторы по труду будут посещать компании гораздо чаще – ответственность работодателей за нарушения трудового законодательства возрастет. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме с ноября прошлого года, принять его планируют к 1 июля. По охране труда законодательство еще не доработано, а по документам, посвященным нарушениям законодательства о труде, нас, в случае принятия документа, ждет целый ряд изменений, - комментирует ситуацию Дмитрий Кофанов. - Самые значительные из них будут касаться штрафов, которые контролирующие органы смогут возлагать на работодателей. Например, штрафы миграционной службы при проверке иностранцев будут доходить до 800 тыс. рублей (сейчас - не более 50). Задержка заработной платы до 2-х месяцев в первый раз грозит должностному лицу штрафом от 30 до 50 тыс. рублей, юрлицо заплатит до 500 тыс. рублей.

Кроме этого, статья 57.2 - нарушение требований законодательства о труде при расторжении трудового договора с работником – подразумевает штраф юрлица от 250 до 400 тыс. рублей, должностного – от 30 до 40 тыс. Причем «нарушение» никак не расшифровывается. Это может быть и подпись, не взятая в кавычки, и недочеты в составлении приказа. Нарушение законодательства о труде по оформлению трудового договора с работником в письменной форме грозит штрафом до 300 тыс. рублей. За нарушение порядка привлечения работника к сверхурочной работе работодатель может заплатить штраф до 200 тыс. руб. А это нарушение, кстати, сегодня одно из самых распространенных. За нарушение порядка предоставления ежегодных отпусков с работодателя предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей. По охране труда пока точных данных нет, но штрафы будут примерно такого же размера - от 300 до 800 рублей».

Также эксперт рассказал о том, что еще в прошлом году в Госдуму внесен проект поправок в Гражданский кодекс, запрещающий использование «заемного» труда. Таким образом, аутстаффинг, который и сегодня в России не слишком урегулирован, будет отменен вовсе. Эксперты рынка труда, кстати, прогнозируют, что принятие законопроекта может закрыть дорогу в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам. Три четверти таких специалистов сейчас работает в нашей стране по схеме «заемного» труда.

Из нововведений, которые уже приняты, бурное обсуждение кадровой общественности вызвали изменения в оплате больничных листов. На практике оказалось, что если человек пришел в компанию и заболел, больничный лист ему будет оплачен по минимальному тарифу – форма справки, которую работник должен предоставить с прежнего места работы, еще не утверждена, а без нее новый работодатель не может рассчитать больничный полностью. Правда, потом работнику сделают перерасчет, но это станет возможным только после утверждения формы документа.

Автор: Елена Ардальянова
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru