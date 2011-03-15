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Штрафы планируют увеличить, а рабочий день - продлить
Увеличение штрафов от инспекции труда, 60-часовая рабочая неделя и отмена аутстаффинга – это далеко не полный перечень нововведений, которые активно обсуждаются сегодня на федеральном уровне. Подробнее о них руководителям кадровых служб приморских компаний в ходе круглого стола рассказал эксперт Дмитрий КОФАНОВ (Москва), который посетил Приморье по приглашению Центра корпоративного развития «Ключевые технологии».
«Если примут изменения в кодекс об административных правонарушениях, то инспекторы по труду будут посещать компании гораздо чаще – ответственность работодателей за нарушения трудового законодательства возрастет. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме с ноября прошлого года, принять его планируют к 1 июля. По охране труда законодательство еще не доработано, а по документам, посвященным нарушениям законодательства о труде, нас, в случае принятия документа, ждет целый ряд изменений, - комментирует ситуацию Дмитрий Кофанов. - Самые значительные из них будут касаться штрафов, которые контролирующие органы смогут возлагать на работодателей. Например, штрафы миграционной службы при проверке иностранцев будут доходить до 800 тыс. рублей (сейчас - не более 50). Задержка заработной платы до 2-х месяцев в первый раз грозит должностному лицу штрафом от 30 до 50 тыс. рублей, юрлицо заплатит до 500 тыс. рублей.
Кроме этого, статья 57.2 - нарушение требований законодательства о труде при расторжении трудового договора с работником – подразумевает штраф юрлица от 250 до 400 тыс. рублей, должностного – от 30 до 40 тыс. Причем «нарушение» никак не расшифровывается. Это может быть и подпись, не взятая в кавычки, и недочеты в составлении приказа. Нарушение законодательства о труде по оформлению трудового договора с работником в письменной форме грозит штрафом до 300 тыс. рублей. За нарушение порядка привлечения работника к сверхурочной работе работодатель может заплатить штраф до 200 тыс. руб. А это нарушение, кстати, сегодня одно из самых распространенных. За нарушение порядка предоставления ежегодных отпусков с работодателя предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей. По охране труда пока точных данных нет, но штрафы будут примерно такого же размера - от 300 до 800 рублей».
Также эксперт рассказал о том, что еще в прошлом году в Госдуму внесен проект поправок в Гражданский кодекс, запрещающий использование «заемного» труда. Таким образом, аутстаффинг, который и сегодня в России не слишком урегулирован, будет отменен вовсе. Эксперты рынка труда, кстати, прогнозируют, что принятие законопроекта может закрыть дорогу в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам. Три четверти таких специалистов сейчас работает в нашей стране по схеме «заемного» труда.
Из нововведений, которые уже приняты, бурное обсуждение кадровой общественности вызвали изменения в оплате больничных листов. На практике оказалось, что если человек пришел в компанию и заболел, больничный лист ему будет оплачен по минимальному тарифу – форма справки, которую работник должен предоставить с прежнего места работы, еще не утверждена, а без нее новый работодатель не может рассчитать больничный полностью. Правда, потом работнику сделают перерасчет, но это станет возможным только после утверждения формы документа.
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