При переезде на остров ДВФУ оставит «базу» на материке

Ректор ДВФУ Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сообщил, что из всех зданий объединяемых вузов университет намерен сохранить только два: «старый» ректорат ДВГУ на ул. Суханова и один из корпусов ДВГТУ на ул. Пушкинской.

Остальные корпуса и прочая инфраструктура будут проданы, а вырученные деньги пойдут на строительство второй очереди кампуса на острове Русском.