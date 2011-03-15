Железнодорожные билеты подешевели

С 9 марта начал действовать сезонный понижающий коэффициент к стоимости билетов на поезда дальнего следования. С этого дня стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах в составах формирования ОАО «Федеральная пассажирская компания», курсирующих в пределах Российской Федерации, стала ниже среднегодового тарифа на 12%.

Действие понижающего коэффициента продлится в течение 50 дней — с 9 марта по 27 апреля. Правда, в вагонах класса «люкс», СВ и купейных вагонах поездов скидка несколько ниже – 10%. В пресс-службе РЖД напомнили, что график гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров в дальнем сообщении действует в России с 2003 года. В этом году тарифы будут ниже среднегодового уровня в течение 194 дней.