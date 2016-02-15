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Арктические поисково-спасательные подразделения МЧС России появятся в Якутии

15 Февраля 2016, 15:45 | Дальний Восток

Глава МЧС России Владимир Пучков подписал директиву о создании двух арктических поисково-спасательных подразделений в Якутии. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», министр поддержал инициативу главы республики о расширении присутствия МЧС России в Арктической зоне.

В дополнение к аварийно-спасательному центру в поселке Тикси будут размещены арктические поисково-спасательные подразделения в населенных пунктах Нижнеянск и Черский.

Руководство Якутии со своей стороны оперативно подготовило помещения и инфраструктуру под создаваемые структуры МЧС России, отметили в ведомстве.

Новые подразделения будут решать целый комплекс задач. Прежде всего, реагировать на природные катаклизмы: наводнения, которым подвержено 23 населенных пункта, лесотундровые и бытовые пожары, сейсмическая активность Арктической зоны. В критических условиях зимнего периода, в случае нарушения снабжения топливом населенных пунктов возникают задачи по экстренной эвакуации населения.

Обеспечение безопасности в Арктической зоне РФ является одним из приоритетных направлений в развитии МЧС России. Рост грузопотока через Северный морской путь, слабо развитая транспортная инфраструктура, вечная мерзлота и суровые климатические условия требуют особенного подхода к выбору мест дислокаций спасательных подразделений, подбору личного состава и их экипировке.

«Эта большая, серьезная работа требует усилий и МЧС России, и регионов, и, конечно, всех производителей. Потому что мы поставили задачу, чтобы все подразделения были оснащены техникой, экипировкой в арктическом исполнении, но российского производства», - рассказал Владимир Пучков.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: МЧС  Якутия  спасатели 



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