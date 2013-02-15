Каждый 18-й случай мобильного мошенничества приходится на Дальний Восток и Восточную Сибирь - "МегаФон"

ОАО "МегаФон" в 2012 году вернуло дальневосточникам, пострадавшим от мобильного мошенничества с "короткими" номерами, более 500 тыс. рублей. Всего по России по итогам служебных расследований оператор вернул в прошлом году более 40 млн рублей.

В сообщении "МегаФона" говорится, что в 2012 году специалистами по предотвращению мошенничества обработано порядка 200 тыс. обращений клиентов на факты, связанные с действиями злоумышленников. Из них на Дальний Восток и Восточную Сибирь приходится более 11 тыс. Аннулировано более 1,7 тыс. мошеннических префиксов, заблокирована возможность использования "коротких" номеров на более чем 600 интернет-ресурсах, исправлены порядка 400 Интернет-ресурсов вводивших в заблуждение абонентов.

Отметим, что ОАО "МегаФон" в конце 2012 года направило в Роскомнадзор пакет предложений по внесению изменений в закон "О связи", которые предполагают введение правового статуса для контент-провайдеров и определение ответственности за нарушение правил оказания контент-услуг.

"Необходимо определить саму суть контент-услуг, роли участников рынка предоставления контент-услуг, необходимо ввести правовой статус контент-провайдера, и точно так же необходимо либо законным, либо подзаконны актом разработать и принять единые правила предоставления контент-услуг у нас в стране", - пояснил суть предложений "МегаФона" директор оператора по борьбе с мобильным мошенничеством Сергей ХРЕНОВ.

По его словам, при разработке предложений Роскомнадзору "Мегафон" опирался на европейский опыт регулирования рынка контент-услуг. В частности, он сослался на принцип работы британской организации PhonepayPlus. Созданная по инициативе трех крупнейших британских операторов мобильной связи организация регулирует рынок телекоммуникационных сервисов: рассматривает жалобы по рынку платных услуг, накладывает на контент-провайдеров штрафы, блокирует их сервисы.

В обсуждении с Роскомнадзором предложений по регулированию российского рынка контент-услуг участвовали все операторы "большой тройки".

Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон" (сеть "МегаФон" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 млн квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Население этой территории составляет порядка 12 млн человек. Количество абонентов "МегаФона" на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.