Минобороны РФ увеличит количество гражданских должностей Вооруженных Сил

15 февраля, ZRPRESS. В настоящее время в Министерстве обороны РФ более 60% должностей государственных гражданских служащих замещены военнослужащими запаса.

Принятое министром обороны РФ Анатолием Сердюковым решение об увеличении количества должностей гражданского персонала Вооруженных Сил расширяет диапазон использования потенциала военнослужащих запаса или находящихся в отставке, проходивших службу на должностях высшего офицерского состава, уже до уровня военных округов. С этой целью на должности гражданского персонала Вооруженных Сил РФ планируется принять дополнительно около 4 тыс. человек.

Для этого в штаты командований военных округов, объединений и учреждений Минобороны России введены должности инспектор, ведущий инспектор и главный инспектор. В соответствии с федеральным законодательством прием на работу будет осуществляться только при согласии кандидата на должность и при заключении трудового договора.

Функциональные обязанности инспекторов будут заключаться в проверке, изучении и содействии командованию военных округов в вопросах реализации планов строительства, развития и применения Вооруженных Сил России. При этом основными задачами для них определено участие в подготовке и проведении оперативно-стратегических, оперативных учений и тренировок, инспектировании войск (сил), в военно-научной и научно-исследовательской работе.

Немаловажным направлением работы станет также их участие в патриотическом воспитании военнослужащих и молодежи, направленном на поддержание боевых традиций армии и флота, укрепление авторитета Вооруженных Сил и повышение престижа военной службы. Наряду с этим в круг задач войдет подготовка и проведение мероприятий, посвященных памятным датам и событиям военной истории Отечества.

Активное участие инспекторов предусмотрено и в оказании организационной и методической помощи органам военного управления, воинским частям и организациям, а также военным комиссариатам по реализации программ правовой и социальной защищенности ветеранов военной службы и боевых действий.

Сегодня в Российской Федерации насчитывается около 1,5 млн ветеранов военной службы и более 95 тыс. ветеранов боевых действий.

«Золотой Рог».