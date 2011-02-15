Назначен проректор ДВФУ по международным отношениям

Им стал Андрей БАБКО. «Я пригласил Андрея Владимировича на работу проректора по международным отношениям ДВФУ, потому что считаю, что на этой должности должен быть человек, имеющий опыт работы в зарубежном представительстве России, имеющий контакт с Министерством иностранных дел, дипломатическими миссиями и т.д., – отметил ректор вуза Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. – Основными задачами нового проректора будут взаимодействие с иностранными университетами, преподавателями, учеными, развитие интернациональных связей вуза».