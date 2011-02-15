В ДВФУ предлагают создать Восточную школу

На прошедшем в Законодательном Собрании круглом столе с дипломатами стран, генеральные и почетные консульства которых представлены во Владивостоке, был поднят вопрос о судьбе востоковедения в ДВФУ. По словам руководителя представительства МИД во Владивостоке Владимира ГОРЯЧЕВА, реформы объединения, затронувшие бывшие институты востоковедения ДВГУ и ДВГТУ, могут негативно отразиться на качестве обучения иностранным языкам стран Азии.

«Ректор МИКЛУШЕВСКИЙ часто затрагивает тему инновационного образования и технических дисциплин, но ничего не говорит о необходимости способствовать развитию востоковедения. В Приморском крае сильная школа, входящая в тройку лидеров наравне с МГУ и Санкт-Петербургским университетом. Потому молчание ректора непонятно…», - публично высказался Владимир Горячев. Его опасения разделяет и спикер приморского парламента Виктор ГОРЧАКОВ, обещавший затронуть тему на очередной личной встрече с ректором ДВФУ.

На этой неделе тема объединения институтов, относящихся к востоковедческим дисциплинам, появилась и на официальном блоге ректора. Преподаватели и заинтересованные лица предлагают организовать отдельное направление – Восточную школу. Однако в ответ на это предложение Владимир Миклушевский напомнил решение Ученого совета университета, на котором утверждалась программа развития ДВФУ: «Все, что связано с востоковедением, войдет в состав Школы региональных и международных исследований, которая будет специализироваться на изучении стран АТР. Востоковедение – более узкая тема, и было бы неправильно ограничиваться в работе этой школы только этим. Кафедры, находившиеся в структуре факультетов и институтов, а также учебно-научные лаборатории, НОЦы и другие подразделения будут распределены по школам. Институты и факультеты будут упразднены».

Прокомментировать ситуацию с развитием событий «ЗР» попросил проректора по международным отношениям ДВФУ Андрея БАБКО. Ответ был таким: «Мы обязательно будем развивать востоковедение, это наша гордость. И не нужно забывать о том, что организация и ДВГУ, и ДВФУ уходит корнями в Восточный институт. В подробности проректор углубляться не стал. В разговоре с директором Восточного института ДВГУ Анной ХАМАТОВОЙ прозвучала информация о возможном вхождении востоковедческих дисциплин не в состав Школы региональных и международных исследований, а в Школу гуманитарных наук.

По неофициальной информации источника в ДВФУ, шум вокруг вопроса о судьбе востоковедения поднят из-за возможных сокращений в профессорско-преподавательском составе: «Если выделить дисциплины в отдельную Школу востоковедения, то высококвалифицированным сотрудникам не придется искать новые места работы. Смею предположить, что, когда речь идет о личных деньгах, пусть и небольших, громкие высказывания на тему судьбы востоковедения как такового можно считать лозунгами. Реально люди опасаются совсем другого».