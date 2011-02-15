Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для любимого мужчины не жалко
В преддверии Дня защитника Отечества многие женщины традиционно задаются вопросом: какой же подарок преподнести мужчине 23 февраля? Как показывает практика последних лет, дарение футболок или предметов личной гигиены становится все менее популярным.
Большинство представителей сильной половины человечества, сужу не только по себе, предпочитают получать подарки функциональные, но в то же время необычные.
- На самом деле, оригинальные подарки, часто приобретаемые к 23 февраля, можно разделить на две категории, - рассказывает директор магазина-салона «Красный квадрат», дизайнер Татьяна ВАСИЛЬЕВА. - Первая - это подарки памятные, «статусные» и часто символичные. Например, статуэтка, изображающая тигра, льва или орла и символизирующая достоинство, мужскую силу. Такую вещь можно красиво преподнести, скажем, руководителю компании. Ко второй, наиболее востребованной, категории относятся подарки, являющиеся одинаково практичными и оригинальными.
По мнению участников рынка, недостатка в выборе такой продукции в Хабаровске сегодня нет - на любой вкус и кошелек. В нашем городе каждый магазин занимает свою нишу и рассчитан на определенную аудиторию, поэтому конкуренция между ними не очень высока.
Так, например, сеть магазинов «Красный куб» ориентируется, прежде всего, на молодых людей. По словам сотрудников хабаровского филиала, в канун 23 февраля особым спросом здесь пользуются разнообразные игровые наборы: оригинальные настольные воплощения футбола, баскетбола, бильярда или боулинга, позволяющие мужчинам в свободное время предаваться любимым увлечениям, не выходя из офиса. В то же время, не меньшей популярностью пользуются и более традиционные вещи: красивые ручки, зажигалки или компактные наборы для ухода за обувью. Мужчинам, любящим путешествовать, часто дарят оригинально оформленные термические кружки, фляги, карманные фонари и т.п. В Хабаровске большой выбор данной продукции можно найти, например, в сети магазинов «Экспедиция». Отметим, что подарки такого плана обычно расположены в ценовом диапазоне от 200 до 4000 рублей.
Хорошим спросом сегодня пользуются также подарки этнические либо стилизованные под старину. В краевой столице они достаточно широко представлены в таких магазинах, как «Красный квадрат».
- Например, в серию «Индийская бронза» входят очень красивые компасы, подзорные трубы, глобусы, бинокли, секстанты и т.п. Оригинальность таких вещей заключается в том, что все они сделаны из бронзы и выдержаны в ретро-стиле 17-18 веков. Подобные подарки актуальны, поскольку многие мужчины, на самом деле, - большие дети, в чем мы убеждаемся постоянно. Такие вещи им действительно интересны, - говорит Татьяна Васильева. - Традиционно высоким спросом пользуются и разнообразные питейные наборы, состоящие обычно из красивой фляги и нескольких рюмок. Также часто спрашивают так называемую кабинетную серию - например, настольные часы, сделанные из ценных пород дерева с позолотой. Это дорогой, «статусный» и одновременно функциональный подарок.
По мнению участников рынка, если подарок представляет собой просто приятную мелочь, которой можно порадовать коллегу по работе, то его стоимость будет варьироваться в среднем от 200 до 1000 рублей. Женщина, которая выбирает подарок любимому мужчине, часто готова потратить от 2 до 5 тыс. руб. А подарки, приобретаемые сотрудниками компаний для своих руководителей, как правило, расположены в ценовом диапазоне от 10 до 50 тысяч.
- Однако, несмотря на то, что сегодня в Хабаровске можно выбрать подарок на любой вкус и за любую цену, стимулов для дальнейшего развития этого бизнеса в нашем городе предостаточно. Ведь потребителей необходимо постоянно удивлять чем-то новым, - отмечает Татьяна Васильева. - Так, в Хабаровске до сих пор нет хорошего антикварного магазина. Причиной тому, на мой взгляд, не отсутствие спроса, а отсутствие специалистов, способных оценить товар при его приобретении. Мало и этнических подарков, и не только местных. Весьма ограничен в нашем городе и выбор подарков в стиле Hi-tech, то есть основанных на современных технологиях. И вовсе нет подарков класса люкс - от 200 тыс. рублей и выше. Но в последнем случае это скорее отсутствие спроса. Хабаровск, как и в Дальний Восток в целом, к такому пока просто не готов.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха