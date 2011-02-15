Для любимого мужчины не жалко

В преддверии Дня защитника Отечества многие женщины традиционно задаются вопросом: какой же подарок преподнести мужчине 23 февраля? Как показывает практика последних лет, дарение футболок или предметов личной гигиены становится все менее популярным.

Большинство представителей сильной половины человечества, сужу не только по себе, предпочитают получать подарки функциональные, но в то же время необычные.

- На самом деле, оригинальные подарки, часто приобретаемые к 23 февраля, можно разделить на две категории, - рассказывает директор магазина-салона «Красный квадрат», дизайнер Татьяна ВАСИЛЬЕВА. - Первая - это подарки памятные, «статусные» и часто символичные. Например, статуэтка, изображающая тигра, льва или орла и символизирующая достоинство, мужскую силу. Такую вещь можно красиво преподнести, скажем, руководителю компании. Ко второй, наиболее востребованной, категории относятся подарки, являющиеся одинаково практичными и оригинальными.

По мнению участников рынка, недостатка в выборе такой продукции в Хабаровске сегодня нет - на любой вкус и кошелек. В нашем городе каждый магазин занимает свою нишу и рассчитан на определенную аудиторию, поэтому конкуренция между ними не очень высока.

Так, например, сеть магазинов «Красный куб» ориентируется, прежде всего, на молодых людей. По словам сотрудников хабаровского филиала, в канун 23 февраля особым спросом здесь пользуются разнообразные игровые наборы: оригинальные настольные воплощения футбола, баскетбола, бильярда или боулинга, позволяющие мужчинам в свободное время предаваться любимым увлечениям, не выходя из офиса. В то же время, не меньшей популярностью пользуются и более традиционные вещи: красивые ручки, зажигалки или компактные наборы для ухода за обувью. Мужчинам, любящим путешествовать, часто дарят оригинально оформленные термические кружки, фляги, карманные фонари и т.п. В Хабаровске большой выбор данной продукции можно найти, например, в сети магазинов «Экспедиция». Отметим, что подарки такого плана обычно расположены в ценовом диапазоне от 200 до 4000 рублей.

Хорошим спросом сегодня пользуются также подарки этнические либо стилизованные под старину. В краевой столице они достаточно широко представлены в таких магазинах, как «Красный квадрат».

- Например, в серию «Индийская бронза» входят очень красивые компасы, подзорные трубы, глобусы, бинокли, секстанты и т.п. Оригинальность таких вещей заключается в том, что все они сделаны из бронзы и выдержаны в ретро-стиле 17-18 веков. Подобные подарки актуальны, поскольку многие мужчины, на самом деле, - большие дети, в чем мы убеждаемся постоянно. Такие вещи им действительно интересны, - говорит Татьяна Васильева. - Традиционно высоким спросом пользуются и разнообразные питейные наборы, состоящие обычно из красивой фляги и нескольких рюмок. Также часто спрашивают так называемую кабинетную серию - например, настольные часы, сделанные из ценных пород дерева с позолотой. Это дорогой, «статусный» и одновременно функциональный подарок.

По мнению участников рынка, если подарок представляет собой просто приятную мелочь, которой можно порадовать коллегу по работе, то его стоимость будет варьироваться в среднем от 200 до 1000 рублей. Женщина, которая выбирает подарок любимому мужчине, часто готова потратить от 2 до 5 тыс. руб. А подарки, приобретаемые сотрудниками компаний для своих руководителей, как правило, расположены в ценовом диапазоне от 10 до 50 тысяч.

- Однако, несмотря на то, что сегодня в Хабаровске можно выбрать подарок на любой вкус и за любую цену, стимулов для дальнейшего развития этого бизнеса в нашем городе предостаточно. Ведь потребителей необходимо постоянно удивлять чем-то новым, - отмечает Татьяна Васильева. - Так, в Хабаровске до сих пор нет хорошего антикварного магазина. Причиной тому, на мой взгляд, не отсутствие спроса, а отсутствие специалистов, способных оценить товар при его приобретении. Мало и этнических подарков, и не только местных. Весьма ограничен в нашем городе и выбор подарков в стиле Hi-tech, то есть основанных на современных технологиях. И вовсе нет подарков класса люкс - от 200 тыс. рублей и выше. Но в последнем случае это скорее отсутствие спроса. Хабаровск, как и в Дальний Восток в целом, к такому пока просто не готов.