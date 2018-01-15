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18 проектов-финалистов будут бороться за премию "Серебряный Лучник" - Дальний Восток"
Жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток сделало свой выбор: названы финалисты регионального конкурса. Издательская компания "Золотой Рог" традиционно выступает информационным события.
Первые итоги голосования жюри премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток подведены. В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 18 проектов-финалистов, которым предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Исполнительной дирекции Региональной Премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
Напомним, в этом году на соискание престижной награды было подано 36 заявок от представителей СМИ, общественных организаций, частных лиц, государственных и коммерческих структур. Первым испытанием для участников стало прохождение технического отбора, которое выявляло соответствие работ требованиям конкурса. Главным показателем здесь являлось оформление конкурсной документации, представляемой на рассмотрение экспертов. Результатом этого тура стала передача жюри 29 проектов. Самое большое количество проектов было подано в номинацию «Лучший проект в области развития и продвижения территории».
С 3 по 13 января члены жюри изучали проекты и проводили дистанционное голосование. При анализе работ особое внимание уделялось таким параметрам, как оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, сложность целей и масштаб, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач, и общая эффективность. Каждый из этих показателей оценивался по 100-бальной шкале, а заполнение листов голосования осуществлялось членами жюри в закрытой системе голосования.
Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые три места в турнирной таблице, автоматически стали финалистами премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Сильнейших из них выявят публичные защиты, которые пройдут 26 января во Владивостоке, и будут открыты для всех желающих. По завершении презентаций команда экспертов в режиме закрытого голосования выберет победителей, которые будут названы на церемонии закрытия дня конкурсных мероприятий.
А пока симпатии жюри распределились следующим образом (шорт-лист премии в алфавитном порядке):
Лучший проект в области корпоративной социальной ответственности:
«Агенты домашней безопасности». Автор: Юлия Солошенко, АО «Газпром распределение Дальний Восток», г. Хабаровск;
Конкурс сказок и рассказов «Сказки волшебного лотоса». Автор: Юрий Коломейцев, ООО «Центр социальных инноваций «Черный куб», г. Владивосток
«Охота за батарейками». Автор: Дмитрий Куликов, ООО «РациоПолис», г. Хабаровск.
Лучший проект в области благотворительности:
«Добрый Хабаровск». Автор: Ксения Божок, «Центр социальных технологий «Добрый Хабаровск» г. Хабаровск
Фестиваль «Пуск». Автор Екатерина Беляева, АНО развития культурного потенциала Приморского края «Де-Фриз», г. Владивосток.
«Тепло наших рук». Автор Ирина Наркевич, г. Владивосток.
Лучший проект в области развития и продвижения территорий:
«Звуки Владивостока. Автор: Мария Нидзельская, ООО «ДА», г. Владивосток;
«Наш выбор 27». Автор: Екатерина Чабан, Правительство Хабаровского края г. Хабаровск;
Фотопроект «Заповедная природа». Автор: Роман Корчигин, ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", г. Петропавловск-Камчатский
Лучший проект в области корпоративных коммуникаций:
Корпоративное издание «Вестник». Автор: Ольга Румынская, ООО «РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре;
«Наш университет _лекции». Автор: Туяра Павлова, Редакция корпоративных медиа СВФУ, г. Якутск;
«60 лет хабаровской энергосистеме». Автор: Алексей Субботин, г. Хабаровск;
Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций:
Выпуск собственных книг. Автор: Татьяна Таран, г. Владивосток;
ЖК «Культура». Автор: Дмитрий Куликов, ООО «РациоПолис», г. Хабаровск
Образовательный проект «Sbercamp Digital Reality». Автор: Александра Мельникова, Приморское отделение ПАО «Сбербанк», г. Владивосток
Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ:
Детское издательство «Совенок». Автор: Сергей Соловьев, МБУК (Библиотеки Владивостока), г. Владивосток;
Популяризация онлайн сервисов ДРСК. Автор: Татьяна Михалицына, г. Хабаровск;
Премия "Неравнодушный гражданин". Автор: Валерия Костина, г. Владивосток
Подчеркнем, что один из проектов-финалистов (по решению экспертной комиссии) будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на публичную защиту в Москве. Еще десять региональных соискателей получат возможность участия в федеральном конкурсе без регистрационного взноса.
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