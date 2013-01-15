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Виктор Ишаев рассказал, как решить проблему нехватки медицинских рук
Введение системы образовательного кредита в медицинских вузах – одна из мер решения проблемы дефицита медицинских кадров.
Об этом заявил журналистам Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.
В настоящее время укомплектованность врачами в субъектах Федерации округа составляет от 42% до 69% от потребности, средним медперсоналом – от 56% до 78%. Наибольшее количество вакантных ставок врачей наблюдается в сельской местности.
Дефицит врачей в ДФО составляет 18 тысяч человек. Подготовкой специалистов высшего звена в здравоохранении на Дальнем Востоке занимается 4 медицинских вуза. При условии, что все их выпускники будут работать по специальности, потребность будет обеспечена силами дальневосточных вузов только через 15 лет.
По мнению Виктора Ишаева, для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо менять подходы к получению медицинского образования.
«На Дальнем Востоке есть практика обучения по целевому набору. Однако, вернуть молодого специалиста после окончания учебного заведения в северные территории очень сложно. И родители, и дети против. Весь мир работает по-другому: выдается кредит на образование».
Виктор Ишаев считает, что подобная система может быть использована и в России в качестве закрепления специалистов в отдаленных территориях.
«Здесь законодательно необходимо решать вопросы. Человек получает кредит, получает образование. А условие выдачи кредита такое: отрабатываешь 3 года – списывается 30 процентов. Отрабатываешь 5 лет – списывается 50 процентов. Или какие-то другие градации. Если человек не хочет выполнять взятые на себя обязательства, тогда он должен вернуть деньги или диплом, и будет свободен, как птица. Несколько жестковато, но что сделать? Экономические механизмы должны работать во всем мире», – отметил Виктор Ишаев.
При этом он напомнил, что нередки случаи, когда человек приезжает поработать на 5 лет, а остается на всю жизнь. «Это форма закрепления населения, и она должна быть использована», – подчеркнул глава Минвостокразвития России.
Он отметил, что для привлечения медицинских кадров в отдаленные территории необходимо также создавать достойные условия труда, обеспечивать жильем и достойно оплачивать труд медработников.
Виктор Ишаев подверг критике отчеты некоторых глав дальневосточных регионов о выполнении Указа Президента РФ по увеличению заработной платы медперсонала.
«Президент поставил задачу: заработная плата медицинских работников должна сравняться со средней по региону, а к 2018 году стать в 2 раза выше. Не надо себя обманывать, что у нас оплата труда сегодня равна средней по территории. Это на 2 ставки, в то время как необходимо рассчитать рост зарплаты в соответствии с базовой тарифной ставкой», – сказал он.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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ИШАЕВ СПУСТИТЕСЬ НА ЗЕМЛЮ ПРОЖЕКТЕРОВ И ТАК ХВАТАЕТ ДА И ДУРАКОВ ТО ЖЕ