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"Газпром трансгаз Томск" стал партнером региональной премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

15 Января 2013, 12:36 | Дальний Восток

«Газпром трансгаз Томск» получил официальный статус партнера дальневосточной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Договоренность о сотрудничестве достигнута между Исполнительной дирекцией конкурса и руководством компании.

«Премия «Серебряный Лучник» учреждена сегодня в регионах Сибири и Дальнего Востока. Это две трети страны, где работает наша компания, - говорит генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Томск" Анатолий Титов. – Помимо производственных задач по транспортировке природного газа, мы стремимся к  тому, чтобы создавать как можно возможностей для творческой самореализации людей, для приобщения жителей регионов к национальному культурному наследию. Например, в минувшем году на Дальнем Востоке мы организовали гастроли Эдуарда Артемьева, композитора, автора музыки к более чем 100 фильмам. Годом раньше такой гастрольный тур мы подарили жителям Западной Сибири. В прошлом году мы провели фестиваль самодеятельных коллективов и исполнителей «Новые имена», в котором приняло участие более одной тысячи самодеятельных талантов Сибири. Добавим к этому традиции спортивные, экологические. Идти в ногу со временем для нас означает быть современной компанией и в производственном смысле, и в плане корпоративной культуры. Реализация творческих, спортивных проектов – это инвестиции в здоровье нации, а значит – в будущее. Именно поэтому в «Серебряном Лучнике» мы особенно выделяем номинации в области социальных коммуникаций и спорта».

Досье: ООО «Газпром трансгаз Томск» —  100% дочернее Общество ОАО «Газпром»,  занимается транспортировкой природного газа, обслуживает более девяти тысяч километров газо- и нефтепроводов. 20 филиалов компании  работают в 12 регионах, в шести часовых поясах Сибири и Дальнего Востока. Голубое топливо по магистральным газопроводам предприятия направляется более чем 400 предприятиям  цементной, металлургической, химической, нефтехимической промышленности Западной Сибири. В 2010 году компания приступила к подаче природного газа на Камчатке, с 2011 года эксплуатирует  магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. Одним из направлений работы шеститысячного коллектива является  развитие  рынка газомоторного топлива. В 2012 году компания отметила своё 35-летие. Предприятие имеет международные сертификаты соответствия  в области качества, экологии ISO 9001, 14001,  охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001. В 2010, 2011 г.г. перспективы развития компании связаны с реализацией проекта магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток».

Исполнительная дирекция региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

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Теги: премия  Серебряный лучник 



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