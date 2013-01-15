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РПЦ предложила ввести налог... на бездетность
Глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Смирнов предложил ввести специальный налог для бездетных и малодетных родителей.
Представитель РПЦ заявил в эфире радиостанции «Голос России»: «Я предлагал налог на бездетность или малодетность. Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом».
При этом Димитрий Смирнов предложил соответствующие налоговые поступления направлять на поддержку семей, которые усыновляют сирот.
«Почему в Америке усыновляют детей? Потому что государство сразу дает достаточно денег, чтобы не только их кормить, но и самому жить безбедно», – пояснил протоиерей.
Димитрий Смирнов также предложил обложить специальным налогом родителей, которые рожают детей вне официального брака, передает газета «Взгляд».
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Комментарии
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Кванменсон23:57, 15.01.2013#
Давно "слежу" за вашими комментариями, представляю вас, "рисую картинку" так сказать. Понять хочется вас. Все ваши комментарии, назовём их, так или иначе, оскорбление, в мужскую сторону. . . Почему? Вот тут, например. Ваши две эти фразы - "боятся ответственности", "слабаки". Сказать, то вы сказали. Эти понятия обширны, понимаете? Что есть мужская ответственность и слабость именно для вас? Понимаете, про что я говорю? Ответственность и слабость, они разные для всех. . . Сказав А, нужно говорить Б, понимаете? По этому ваш комментарий личностный, это раз. Два, это не обоснованные фразы.
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Кванменсон00:46, 16.01.2013#
Не мог, так что бы не сказать, для полного понимания меня. Всё таки. Эти два понятия – ответственность и слабость. Что вы подразумеваете под ними? Приведём пример. Не готов совершить тяжкое преступление против личности, и жрать баланду пять и более лет, это ответственность. Это есть боязнь ответственности. Или. Не хочу иметь детей, потому что, хочу спать по ночам… Кучу можно привести разных примеров ответственности. Вы какую имеете в виду? Далее слабак. Пример. Она ему – Хочу Ниссан Джюк, сама при этом на Фите. Он ей – Не тянем сейчас, возможно в следующем году. Он слабак? Или. Гирю, мешок с цементом поднять не может, поменять унитаз - лампочку вкрутить, дать в лоб нахалу, не может, он слабак? Или он слабак потому что у него зарплата не так, как хотелось бы вам…? Или он в постели слабак? Понимаете что я имею в виду…? Или просто все мужчины, в настоящее время, просто не устраивают вас, потому что, у вас свои критерии…. А те, которые вас устраивают, вы их не устраиваете, по ряду причин…. Может быть «вопрос» то и не в нас, в мужчинах? Может быть в себе надо что то рассмотреть… Мне просто интересно понять вас… Не более.
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Псевдоним22:31, 15.01.2013#
это уже было. знаменитый налог за яйца. служители церкви не бедствуют кстати. далеки они от народа. я лично могу примириться с недостатком средств, но никогда не смогу примириться с тем что моему ребёнку чего-то не хватает. работал достаточно, в разных местах, ни где нормально не платили. считаю безответственным заводить детей. на мои средства вырастить детей считаю невозможно
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Псевдоним00:25, 16.01.2013#
куда лезет церковь? что за бред? что они еще решат? какой н***й налог на бездетность? а если женщина или мужчина не может иметь детей? мало того, что это горе, затраты на лечение и постоянную надежду, так давайте еще с них деньги за это драть. они там с жиру бесятся и незнают как еще со своих граждан содрать побольше. лучше бы поднимали медицину и вообще страну. а то бардак какой то. стыдно за Россию и таких уродов.
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Псевдоним03:44, 16.01.2013#
Для начала зарплаты необходимо повысить, а не налогами облагать. К примеру, почему депутаты ездят на дорогих автомобилях, а не на отечественных? Все-таки это огромная экономия для государства. Или депутаты это "голубая кровь нации"? В любом случае, налогами облагают, а зарплаты не индексируются. О каких детях и налогах может идти речь? Церковь вообще не должна вмешиваться в экономическую жизнь страны, это не их ориентир. Если они рожают человек по 5, это не значит, что все должны рожать. Ну родишь ты ребенка, а у тебя ни квартиры, ни нормальной работы. И куда ты с этим ребенком?
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житель города09:08, 16.01.2013#
Я не против детей, на оборот, я за, но. В наше время, это не реально. . . И не надо говорить - Вот раньше. . . , после войны. . . Раньше, было раньше. . . Почему? Умный человек и так поймёт. . . Да, рожают, одни потому что могут. . . , другие, не могут. . . , но рожают. . . Вопрос не родить. Вопрос в том, что дальше. . . Что ждёт ребёнка в будущем. . . Можешь ты дать ребёнку будущее? Достойное будущее, светлое? А не - вот раньше. . . Время не то сейчас. . . Священник, с его предложением, это не позиция всего РПЦ, как и депутат Думы, это не позиция Президента. . . Поп высказал своё мнение, не более. . .
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вы там что совсем еб. . нутые что-ли?