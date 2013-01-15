РПЦ предложила ввести налог... на бездетность

Глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Смирнов предложил ввести специальный налог для бездетных и малодетных родителей.

Представитель РПЦ заявил в эфире радиостанции «Голос России»: «Я предлагал налог на бездетность или малодетность. Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом».

При этом Димитрий Смирнов предложил соответствующие налоговые поступления направлять на поддержку семей, которые усыновляют сирот.

«Почему в Америке усыновляют детей? Потому что государство сразу дает достаточно денег, чтобы не только их кормить, но и самому жить безбедно», – пояснил протоиерей.

Димитрий Смирнов также предложил обложить специальным налогом родителей, которые рожают детей вне официального брака, передает газета «Взгляд».