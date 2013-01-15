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РПЦ предложила ввести налог... на бездетность

15 Января 2013, 11:37 | Дальний Восток

Глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Смирнов предложил ввести специальный налог для бездетных и малодетных родителей.

Представитель РПЦ заявил в эфире радиостанции «Голос России»: «Я предлагал налог на бездетность или малодетность. Если ты не хочешь идти на подвиг рождения детей или не можешь, поучаствуй в этом деньгами, небольшим налогом».

При этом Димитрий Смирнов предложил соответствующие налоговые поступления направлять на поддержку семей, которые усыновляют сирот.

«Почему в Америке усыновляют детей? Потому что государство сразу дает достаточно денег, чтобы не только их кормить, но и самому жить безбедно», – пояснил протоиерей.

Димитрий Смирнов также предложил обложить специальным налогом родителей, которые рожают детей вне официального брака, передает газета «Взгляд».

Автор: Vz.Ru
Теги: налоги  дети  церковь 



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Комментарии

  • Псевдоним21:03, 15.01.2013#

    вы там что совсем еб. . нутые что-ли?

  • Гость03:16, 18.01.2013#

    Власть самодуров. Скоро введут налог на убитых комаров))

  • qiwi21:09, 15.01.2013#

    Давайте всех мужиков налогом облагать, потому что все женщины рожают вне семьи потому что мужичье боится ответственности и слабаки. . .

  • santey21:14, 15.01.2013#

    qiwi, Вам наверно в этой жизни просто ни свезло.

  • Псевдоним23:42, 15.01.2013#

    Да? Слышь ты, курица драная, закрой поддувало своё! Ответственность? Слабаки? Слышь, такие как ты, вы не достойны что бы ради вас. . . Пшла!

  • Кванменсон23:57, 15.01.2013#

    Давно "слежу" за вашими комментариями, представляю вас, "рисую картинку" так сказать. Понять хочется вас. Все ваши комментарии, назовём их, так или иначе, оскорбление, в мужскую сторону. . . Почему? Вот тут, например. Ваши две эти фразы - "боятся ответственности", "слабаки". Сказать, то вы сказали. Эти понятия обширны, понимаете? Что есть мужская ответственность и слабость именно для вас? Понимаете, про что я говорю? Ответственность и слабость, они разные для всех. . . Сказав А, нужно говорить Б, понимаете? По этому ваш комментарий личностный, это раз. Два, это не обоснованные фразы.

  • Кванменсон00:46, 16.01.2013#

    Не мог, так что бы не сказать, для полного понимания меня. Всё таки. Эти два понятия – ответственность и слабость. Что вы подразумеваете под ними? Приведём пример. Не готов совершить тяжкое преступление против личности, и жрать баланду пять и более лет, это ответственность. Это есть боязнь ответственности. Или. Не хочу иметь детей, потому что, хочу спать по ночам… Кучу можно привести разных примеров ответственности. Вы какую имеете в виду? Далее слабак. Пример. Она ему – Хочу Ниссан Джюк, сама при этом на Фите. Он ей – Не тянем сейчас, возможно в следующем году. Он слабак? Или. Гирю, мешок с цементом поднять не может, поменять унитаз - лампочку вкрутить, дать в лоб нахалу, не может, он слабак? Или он слабак потому что у него зарплата не так, как хотелось бы вам…? Или он в постели слабак? Понимаете что я имею в виду…? Или просто все мужчины, в настоящее время, просто не устраивают вас, потому что, у вас свои критерии…. А те, которые вас устраивают, вы их не устраиваете, по ряду причин…. Может быть «вопрос» то и не в нас, в мужчинах? Может быть в себе надо что то рассмотреть… Мне просто интересно понять вас… Не более.

  • Псевдоним21:13, 15.01.2013#

    Я детей не завожу, потому что своих в этой стране нормально прокормить и воспитать зарплаты не хватит, с какого перепугу я ещё и за чужих платить должен? Совсем попы одурели????

  • Псевдонимиха21:21, 15.01.2013#

    Я с Вами полностью согласна, детей нужно растить в достатке, чтобы они ни в чем не нуждались! Не хрен нищету плодить! Лучше бы зарплату повысили людям!

  • Пенсия21:15, 15.01.2013#

    и мужиков и бап, процентов на 25 :)

  • хренота21:18, 15.01.2013#

    налог на скудоумие обязать платить фонтанирующих такими идеями. . .

  • Псевдоним21:37, 15.01.2013#

    Истуну глаголешь :)

  • Псевдоним21:22, 15.01.2013#

    РПЦ - еврейская христианская секта, а в самой библии нет ни слова ни про Россию, ни про русского человека. вот пусть евреев и обрезают, обкладывают налогами, обещают им земли там их всякие обетованные - главное чтобы РПЦ убралась с земли Русской.

  • Псевдоним03:58, 17.01.2013#

    Я за!!!

  • viewless19:16, 19.01.2013#

    +10000000

  • Псевдоним21:34, 15.01.2013#

    был налог и будет я своих вырастил.

  • Петр21:36, 15.01.2013#

    Всех служителей РПЦ кастрировать, зачем им яйца, все равно они им не нужны, и освобождены от налогоа. Меньше педиков будет в их среде.

  • Псевдоним21:44, 15.01.2013#

    Попы-Мракобесы совсем зарвались. Церковь в России отделена от государства. Какого . . . УЯ попы-Мракобесы лезут в Личную жизнь граждан РФ.

  • Псевдоним22:04, 15.01.2013#

    Точно тронулся Димитрий Смирнов, ну родились у нас сын и дочь в не брака. Регистрироваться не хотим и так все устраивает! Так что теперь, мало что демографию страны повышаем так еще и налог платить??? Ударился апстену что ли!

  • Псевдоним22:07, 15.01.2013#

    Бред какой!!!!

  • Псевдоним22:14, 15.01.2013#

    Вот с этого протоиерея и начать драть налог "за яйца". Пусть все эти иеро-, схимо- и прочие дубомонахи всю жизнь платят, если при пострижении самолично принимали обет безбрачия.

  • Псевдоним22:31, 15.01.2013#

    это уже было. знаменитый налог за яйца. служители церкви не бедствуют кстати. далеки они от народа. я лично могу примириться с недостатком средств, но никогда не смогу примириться с тем что моему ребёнку чего-то не хватает. работал достаточно, в разных местах, ни где нормально не платили. считаю безответственным заводить детей. на мои средства вырастить детей считаю невозможно

  • Псевдоним00:25, 16.01.2013#

    куда лезет церковь? что за бред? что они еще решат? какой н***й налог на бездетность? а если женщина или мужчина не может иметь детей? мало того, что это горе, затраты на лечение и постоянную надежду, так давайте еще с них деньги за это драть. они там с жиру бесятся и незнают как еще со своих граждан содрать побольше. лучше бы поднимали медицину и вообще страну. а то бардак какой то. стыдно за Россию и таких уродов.

  • Псевдоним03:44, 16.01.2013#

    Для начала зарплаты необходимо повысить, а не налогами облагать. К примеру, почему депутаты ездят на дорогих автомобилях, а не на отечественных? Все-таки это огромная экономия для государства. Или депутаты это "голубая кровь нации"? В любом случае, налогами облагают, а зарплаты не индексируются. О каких детях и налогах может идти речь? Церковь вообще не должна вмешиваться в экономическую жизнь страны, это не их ориентир. Если они рожают человек по 5, это не значит, что все должны рожать. Ну родишь ты ребенка, а у тебя ни квартиры, ни нормальной работы. И куда ты с этим ребенком?

  • житель города09:08, 16.01.2013#

    Я не против детей, на оборот, я за, но. В наше время, это не реально. . . И не надо говорить - Вот раньше. . . , после войны. . . Раньше, было раньше. . . Почему? Умный человек и так поймёт. . . Да, рожают, одни потому что могут. . . , другие, не могут. . . , но рожают. . . Вопрос не родить. Вопрос в том, что дальше. . . Что ждёт ребёнка в будущем. . . Можешь ты дать ребёнку будущее? Достойное будущее, светлое? А не - вот раньше. . . Время не то сейчас. . . Священник, с его предложением, это не позиция всего РПЦ, как и депутат Думы, это не позиция Президента. . . Поп высказал своё мнение, не более. . .

  • Псевдоним17:05, 16.01.2013#

    идем дальшене венчан в тюрьму , родил не здорового ребенка в тюрьму и бабок и дедков не углядели . Родил в не брака не налог а в тюрьму

  • Псевдоним17:13, 19.01.2013#

    И налог на бедность!

  • Псевдоним17:16, 19.01.2013#

    Попы садятся на шею народу.

  • Псевдоним17:17, 19.01.2013#

    Козлобородые достали!!!! Почему ксендзы, муллы и равины не делают идиотских предложений не бухают в пост на спортивных авто не сбивают людей на переходах!

  • Псевдоним17:17, 19.01.2013#

    Гундаев! Продай часы и помоги тем, у кого уже есть дети! Совсем охренели!

  • Сеня17:24, 19.01.2013#

    Попяры козлы и дармоеды совсем охренели с благославения медвепутов

  • Псевдоним17:36, 19.01.2013#

    Ну введут налог, и что? и ничего, люди только еще беднее станут, а рожать от этого не станут с такими нищенскими зарплатами

  • Псевдоним17:38, 19.01.2013#

    Вас забьют за этот налог, если примут этот налог я уезжаю с этой страны

  • Псевдоним17:49, 19.01.2013#

    рпц действительно еврейская секта ни чего хорошего для русского человека они не делают а такими идиотскими высказываниями ещё более вызывают к себе ненависть

  • Псевдоним17:54, 19.01.2013#

    Нынешний Патрикарх-перерожденец! Власти хочет, а на веру христианскую ему пох. . . Для него это инструмент манипулирования! Просто чёрт!

  • Псевдоним7722:02, 19.01.2013#

    И С ПОПОВ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАЛОГ БРАТЬ - ЗА БЕЗДЕТНОСТЬ ))

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