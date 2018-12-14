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От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
Президент России подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа
В соответствии с указом, который опубликовала пресс-служба Кремля, центром Дальневосточного федерального округа стал Владивосток вместо Хабаровска. Идею перенести окружную столицу предложил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Среди доводов он называл наличие во Владивостоке развитой транспортной инфраструктуры и регулярное проведение международных мероприятий.
10 декабря Владимир Путин своей резолюцией поддержал эту инициативу. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что согласие главы государства будет реализовано в виде поручения.
Основным противником переноса был губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он указывал, что именно Хабаровск является культурным и образовательным центром округа, а также крупнейшим городом Дальнего Востока. «Если у кого-то возникли ощущения или мысли, что можно перенести даже название [столица ДФО] из Хабаровска во Владивосток, я думаю, не получится», — заявил Фургал 9 октября.
Официальный перенос произошел за три дня до повторных выборов губернатора, в которых примет участие Кожемяко. Предыдущие выборы главы Приморья прошли в регионе 9 и 16 сентября. Во втором туре коммунист Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. Результаты голосования были аннулированы; ЦИК решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин рассказал РБК, что каких-либо изменений для населения в связи с переносом столицы региона не последует. По его мнению, такое решение стало одним из последствий того, что лояльный властям губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт проиграл выборы кандидату от ЛДПР.
«Владивосток давно хотел стать столицей, он ближе к границе, там и центр, где проходят саммиты и форумы, «ворота» в Китай и Японию», — сказал Макаркин. По его словам, перенос поддержит позиции врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко, «просьбы которого в этом случае могут удовлетворяться вне очереди». «Но для самих граждан особых изменений не произойдет, рабочие места автоматически не появятся», — сказал политолог.
Перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток позволит быстрее обслуживать инвестиционные проекты, заявил журналистам вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
«У нас будет больше возможностей для решения вопросов инвесторов. Мы сможем больше и лучше работать с инвесторами», － сказал Трутнев. По его словам, 60% от общего объема инвестиций в федеральный округ приходятся на Приморский край.
Из-за переноса столицы округа, могут быть уволены некоторые сотрудники полпредства. «Совершенно не факт, что значительное количество людей переедет. Вполне возможно, что мы поблагодарим их за работу, а набирать будем во Владивостоке», — заявил Трутнев. При этом, по мнению Трутнева, в Хабаровском крае работа по привлечению инвестиций «продвигается не очень хорошо». «Мы в любом случае будем делать все, что возможно и все, что от нас зависит, для того, чтобы Хабаровский край развивался», — добавил он.
Возглавляемое им полпредство может переехать в старые помещения Дальневосточного федерального университета, речь идет о 5 тыс. кв. м в центре города, подчеркнул он.
Напомним, что старые корпуса ДВФУ (ранее ДВГУ) очень просила в свое пользование мэрия Владивостока, которая уже долгое время пытается найти хоть какие-то новые и стабильные источники пополнения казны. Известно, что из каждого заработанного во Владивостоке рубля налогов и сборов в городскую казну идет лишь 4 копейки, а остальное забирается в вышестоящие бюджеты, прежде всего, на содержание всего остального тотально нищего Приморья. Теперь здания, которые могли бы быть использованы мэрией как коммерческие объекты, будут заселены тысячами новоприбывших чиновников.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
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