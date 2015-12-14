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Тихоокеанский флот России получит супероружие

14 Декабря 2015, 13:19 | Дальний Восток

После проведения государственных ходовых испытаний и проверки боевых возможностей, государственная приёмная комиссия подписала акт о приёмке АПЛ «Владимир Мономах» на вооружение ВМФ России и вхождении крейсера в боевой состав Тихоокеанского флота. Проект будет осуществлен уже в 2016 году, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Этот подводный крейсер является атомным стратегическим крейсером проекта 955 под шифром «Борей». В ходе флотских испытаний были пройдены сотни морских миль и выполнены пуски баллистических ракет по полигону, расположенному на полуострове Камчатка.

Одновременно с испытанием корабля проводились работы по усовершенствованию его вооружения и применяемых им ракетных комплексов. Целью является устранение первоначальных недостатков, которые имели место после спуска крейсера с Северных верфей.

В настоящее время АПЛ проходил этап подготовки к перебазированию на ТОФ. В этом году подводный ракетоносец уже выполнил успешные пуски ракет «Булава» из акватории Белого моря, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

К 2020 году в боевой состав флота России планируется ввести ещё 8 кораблей такого класса. В настоящий момент боевое дежурство несут уже три АПЛ. Ещё столько же находятся на стадии строительства, и ещё две должны быть заложены в 2015г.

Проект «Борей» должен стать одной из составляющих ядерной триады ВС РФ и основой его морской составляющей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: военно-морской флот  стратегический крейсер  ТОФ  армия  борей  булава 



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