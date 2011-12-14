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На Пхукете самый чистый воздух среди городов Юго-Восточной Азии

14 Декабря 2011, 21:18 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Пхукету присудили награду Ассоциации стран Юго-Восточной Азии за экологически устойчивое развитие города.

Еще девять городов и других населенных пунктов стран-членов ASEAN стали обладателями премий, но для Пхукета это событие стало особенным. Острову и городу нечасто достаются призы за сохранение экологически чистой среды. Мэр города Сомджай Суваннасуппана была счастлива получить награду в категории «Чистый воздух». Неоспорим тот факт, что воздух в Пхукете чище, чем в Бангкоке, Джакарте, Маниле и других крупных городах региона. Показатели качества воздуха Пхукета – выбросы диоксида углерода, содержание пылевых частиц – постоянно конролировались городским советом. Данные регулярно отсылались в Министерство природных ресурсов и окружающей среды Таиланда.

Надо отметить, что сохранить свой статус города с самым чистым воздухом среди стран Юго-Восточной Азии Пхукету будет непросто. Хотя закон о запрете на строительство зданий выше 80 метров все еще остается в силе, ограничение на высоту объектов недвижимости зачастую не принимается во внимание. В Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Таиланда говорят, что запрет вряд ли будет снят, так как он помогает поддерживать экологический баланс на острове.

Премии за экологически устойчивое развитие города вручаются ASEAN ежегодно, чтобы мотивировать страны-участницы способствовать развитию и улучшению мероприятий по охране и рациональному использованию окружающей среды. Награды выдаются в трех номинациях: «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Чистая и зеленая земля». В категории «Чистая и зеленая земля» победил также небольшой город Питсанулок в северной части Таиланда, со ссылкой на Рhuketnews сообщает РИА "Новый Регион".


Автор: РИА «Новый Регион»
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