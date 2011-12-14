400 государственных жилищных сертификатов поступили для военнослужащих Восточного военного округа

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. 400 государственных жилищных сертификатов для приобретения постоянного жилья военнослужащими Восточного военного округа поступило в Восточное региональное управление жилищного обеспечения МО РФ.

В качестве места для постоянного проживания военнослужащими военного округа выбрано 28 регионов, в том числе Московская и Ленинградская области. Наиболее же популярными стали Амурская область (101 государственный жилищный сертификат), Приморский (87 ГЖС) и Хабаровский (81 ГЖС) края. Еще 65 военнослужащих изъявили желание приобрести квартиры в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

При расчете размера субсидии для приобретения жилья посредством реализации государственного жилищного сертификата на территории отдельных регионов Российской Федерации применяются повышающие коэффициенты к нормативу стоимости 1 кв. метра. В частности, для Дальневосточного экономического района, как и для городов Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области - 1,2, для Восточно-Сибирского экономического района - 1,15 и Западно-Сибирского экономического района - 1,1.

Уже в ближайшее время военнослужащие, выбравшие для себя в качестве варианта обеспечения жильем государственные жилищные сертификаты, смогут реализовать свое право и обзавестись постоянным жильем в выбранных регионах, сообщил начальник пресс-службы Восточного военного округа подполковник Александр Гордеев.