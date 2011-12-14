Сотрудникам спецподразделений по разгону митингов повысят зарплату

ВЛАДИВОСТОК, 14 декабря, ZRPRESS. Надбавку к зарплате в размере до 100% получат некоторые категории сотрудников МВД. Зарабатывать больше коллег с 2012 года станут полицейские, несущие службу в отрядах особого назначения (бывший ОМОН и другие спецподразделения), в авиаподразделениях МВД и на Байконуре. Кроме этого в «особые условия» для получения повышенных окладов штабисты МВД прописали «службу в центральном аппарате МВД».

Согласно постановлению правительства с 1 января 2012 года надбавка в размере до 100% оклада будет выплачиваться, в частности, за службу в центрах спецназначения и отрядах особого назначения, за службу в авиационных подразделениях МВД, службу на Байконуре, на объектах хранения и уничтожения химоружия. Надбавка в пределах 40% положена участковым, за службу в подразделениях по делам несовершеннолетних, в угрозыске, в криминалистических подразделениях, в службе собственной безопасности и ряде других подразделений, пишет РБК daily.

Смогут рассчитывать на отдельную прибавку в размере до 65% полицейские Москвы и Московской области. За службу в центральном аппарате МВД полагается надбавка в размере 80% должностного оклада. При этом если сотрудник имеет право на получение надбавок сразу по нескольким основаниям (к примеру, московские следователи), они будут суммированы, но не смогут превысить 100% от общего оклада сотрудника, пишет РИА "Новый Регион".

«Служба в патрульно-постовых подразделениях – это самая сложная работа, и об этом знают все сотрудники, – возмущается сотрудник московской полиции. – Именно они сталкиваются ежедневно со всякими неадекватными людьми и больше других рискуют жизнью, и можно было бы им надбавку и побольше сделать, чем в лошадиных (кавалерийских) подразделениях».

«Стоять на жаре +40 и на морозе при температуре -30 на дороге, дышать постоянно выхлопными газами – тоже работка не из легких, – соглашается сотрудник подмосковного УГИБДД. – Но, по мнению чиновников, мы почему-то достойны меньшей надбавки, чем полицейские, несколько раз в месяц разгоняющие митинги со старушками».

«Не увидел я в этом списке офицеров дежурных частей, а их служба уж точно посложнее работы в центральном аппарате будет», – добавляет другой источник РБК daily в МВД.

«В силу последних событий в стране не возвысить материально спецназовцев – главную опору властей при беспорядках – никак было нельзя, – замечает бывший следователь, доктор юридических наук Андрей Скоробогатов. – Ну а центральный аппарат – кто ж себя любимых обидит? Это постановление явно готовилось в недрах самого МВД, это обычная практика. Надбавка для аппаратчиков предусмотрена только к должностному окладу, но учитывая, какие у них высокие будут зарплаты с нового года, это существенно».