Правительство РФ утвердило типовые размеры окладов военнослужащих

14 декабря, ZRPRESS. Правительство РФ своим постановлением № 992 от 5 декабря 2011 года утверждает размеры окладов военнослужащих по типовым воинским должностям в Вооруженных Силах, в Службе внешней разведки, ФСБ, ФСО и Службе специальных объектов при Президенте РФ.

Текст документа представлен на сайте правительства РФ.

Кроме того, документ утверждает размеры окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.

Согласно документу, оклад командира мотострелковой (танковой, спасательной) роты, зенитно-ракетной батареи, стрелковой роты внутренних войск МВД РФ составит 22 000 рублей, командира взвода – 20 000 рублей. Для первичных воинских должностей солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту оклад составит 10 000 рублей.

Кроме того, документ утверждает размеры дополнительных окладов по воинским званиям военнослужащих. Так, размер оклада лейтенанта составит 10 000 рублей, капитана – 11 000 рублей, майора – 11 500 рублей, полковника – 13 000 рублей.