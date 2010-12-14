«Пилигрим» ушел в странствие

Масштаб глубоководных исследований в мире растет с каждым годом. МЧС России взят на вооружение один из таких «интеллектуальных» роботов, построенный в Институте проблем морских технологий ДВО РАН. Но единственный в стране Центр по проектированию и строительству подводных роботов во Владивостоке стал памятником долгостроя.

В октябре аппарат «Пилигрим», как окрестили его эмчеэсники, внешне похожий на небольшую торпеду, успешно прошел ходовые испытания. На разработку ушло около двух лет, и по своим возможностям он значительно превосходит зарубежные аналоги, не говоря уже о более привлекательной цене - 30 миллионов рублей.

- «Пилигрим» оснащен видео- и аудиосистемами, что дает ему возможность «видеть» и «слышать», выполняя большой спектр исследовательских и спасательных работ, для чего он и нужен МЧС. Благодаря компактным размерам и весу, его легко можно транспортировать в любое место, где он нужен, - рассказывает директор института Леонид НАУМОВ.

Аппарат уже оценили спецподразделения МЧС, занятые обнаружением и ликвидацией опасных объектов. На сегодняшний день в реестре российских спасателей около 16 тысяч подобных объектов, которые предстоит обезвредить, причем находящихся не только в России. Как рассказал главный специалист-эксперт МЧС России Олег КУЗНЕЦОВ, весной «Пилигриму» предстоит работа на Балтике - нужно разминировать немецкую баржу, где обнаружено порядка 15 тысяч мин и торпед, затонувших еще во времена Второй мировой войны.

«Пилигрим» - 24-й автономный необитаемый подводный аппарат, причем сделан он практических целиком (за исключением двух импортных деталей), - в лабораториях и мастерских института. После показа сюжета про него и его возможности на институт обрушился шквал звонков.

- Нам звонили из Индии, Казахстана, Европы. Переписка идет, но мы не очень стремимся получить эти заказы. Мороки с документами много, ведь у нас нет лицензии работать напрямую. Решение принимает «Рособоронэкспорт». Мы можем сделать серию таких аппаратов, но негде, - поясняет директор ИПМТ ДВО РАН Леонид НАУМОВ. - Задача института - спроектировать и изготовить аппарат, подготовить всю необходимую техническую документацию, а серийное производство надо организовывать на заводах, а не в академическом институте. Мы планировали наладить этот процесс на базе нашего центра робототехники, но с 2008 года не можем его достроить, хотя в строительство и покупку наисовременнейшего оборудования вложены сотни миллионов рублей.

Стройка не финансируется. Куда только не обращался профессор Наумов - все обещают помочь, но стройка стоит. Последнее обращение было в комитет по безопасности Совета Федерации. Оттуда ушло письмо к вице-премьеру Игорю ИВАНОВУ, который дал поручение министерствам рассмотреть вопрос и до 30 ноября доложить ему. Прошло время, и опять - тишина.

- Мне за державу обидно! Стоимость наших аппаратов в разы ниже рыночной, страна могла бы зарабатывать, а наш центр в Приморье мог бы стать одним из мировых лидеров по производству этой техники, - говорит Леонид Наумов. - Почти три года простоя, крупногабаритное оборудование стоит под открытым небом. А вот время не стоит на месте: когда центр начинали строить, таких в мире практически было 3-4, а сейчас китайцы наступают. Именно во Владивостоке по их заказу был построен когда-то первый аппарат, а сейчас они и сами создают обитаемые и необитаемые аппараты уже в своем центре. Глядишь, скоро и Россия будет покупать там роботов.

… Но ученые остаются учеными, и «Пилигрим» для них - пройденный этап. Институт строит в КНР судно, приспособленное под роботов, чтобы заниматься выполнением заказов на исследования и, зарабатывая, продолжать совершенствовать технологии. Сейчас здесь приступили к разработке нового аппарата, еще легче прежнего - весом до 100 кг и с более универсальными возможностями.