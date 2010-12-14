День памяти коррупционера

9 декабря, когда отмечали Международный день борьбы с коррупцией, прокуратура Приморья озвучила некоторые итоги. В текущем году прокурорами Приморья направлено в суд свыше 100 уголовных дел в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления, осуждено более 120 человек.

Результативной оказалась деятельность образованной в прокуратуре края межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. Так, по материалам группы сегодня рассматриваются судом 2 уголовных дела в отношении заместителя начальника Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России Т.И. Песцовой и начальника финансово-экономического отделения этого же института Э.С. Егиян, которые в общей сложности присвоили свыше 700 тыс. руб. бюджетных средств.

Значительную часть надзорной работы прокуратуры составляют меры предупреждения коррупции. И, в первую очередь, это касается нарушения служащими запретов, несоблюдения ими ограничений и неисполнения обязанностей по службе. В текущем году выявлено свыше 336 таких фактов. К примеру, по обращению прокурора в суд депутат Думы г. Владивостока Чемерис И.С., участвующий в управлении 2-х коммерческих организаций, досрочно прекратил свои полномочия. По инициативе прокуратуры края также досрочно сложил депутатские полномочия Ю.И. Привалов, который уже замещал должность министра по природным ресурсам Амурской области.