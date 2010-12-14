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Как оформить придомовую территорию многоквартирного дома в общую собственность жильцов?
Вопрос, как оформить придомовую территорию многоквартирного дома в общую собственность жильцов, очень актуален. Процесс этот хлопотный, но полученные жильцами выгоды стоят затраченных усилий, поскольку зарегистрировав это право, они получают право самостоятельно распоряжаться всем участком земли, непосредственно примыкающим к границам здания и предназначенным для организации мест отдыха, детских, физкультурных и хозяйственных площадок, зеленых насаждений и пр.
Практика регистрации прав на объекты недвижимости демонстрирует, что наиболее распространенной проблемой является отсутствие зарегистрированного в Едином госреестре прав на недвижимость права собственности, возникшего до введения в действие Закона о регистрации, например, на какую-либо квартиру в доме. В таком случае необходимо представить документ, подтверждающий наличие права собственности на нее - свидетельства о праве на наследство и пр.
На первый взгляд, в этом случае более предпочтительным и простым для заявителя кажется вариант, предусматривающий запрос Управлением информации БТИ, где содержатся сведения об объектах, зарегистрированных до 1998 г. Но такой путь, кажущийся оптимальным, чреват серьезными проблемами, поскольку информация может оказаться устаревшей. Поэтому представление документа, подтверждающего право собственности, - вынужденная мера, направленная на защиту интересов законных собственников. Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в этом доме, в т.ч. и земельный участок, на котором он находится, непосредственно с расположенными на нем всеми элементами озеленения и благоустройства и пр., предназначенными для его обслуживания и эксплуатации. Жильцы дома владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом. При этом в соответствии с п.2 ст.23 Федерального закона «О госрегистрации на недвижимое имущество и сделок с ним» госрегистрация возникновения, перехода, ограничения (обременения) или прекращения права на жилое или нежилое помещение в многоквартирных домах одновременно является и госрегистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество.
До проведения госрегистрации права общей долевой собственности на земельный участок, являющийся общим имуществом в многоквартирном доме, собственнику жилого помещения необходимо зарегистрировать свое право на это помещение, возникшее до введения в действие Закона о регистрации. Госрегистрацию прав на территории нашего края осуществляет Управление Росреестра по Приморскому краю.
С перечнем документов, необходимых для регистрации прав общей долевой собственности на земельный участок при многоквартирном доме, образцами банковских реквизитов на уплату госпошлины, а также с иной полезной информацией по регистрации прав на недвижимость можно ознакомиться на официальном интернет-сайте Управления - www.to25.rosreestr.ru. Представители собственников жилых домов и жители Владивостока по четвергам с 14.00 до 16.00 могут проконсультироваться по конкретным вопросам с компетентным специалистом по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 72б (остановка «Цирк»).
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