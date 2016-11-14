На Дальний Восток России перебросят "реактивные" танки

Минобороны, АО «Омсктрансмаш» и питерское АО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» возвратят в строй танки Т-80БВ, которые в армии называют «реактивными» за характерный «авиационный» звук работы двигателя, сообщает деловая газета «Золотой Рог». После модернизации эти машины поступят на вооружение таковых и мотострелковых частей российской армии, в том числе и расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке.

В ходе модернизации машины получат новую систему управления огнем и улучшенную защиту, пишут «Известия». Также на обновленных танках сократится расход топлива. Отремонтированные и модернизированные «восьмидесятки» начнут передаваться военному ведомству в 2017 году.

В ходе модернизации обновленные боевые машины получат новую систему включения генератора и стартера запуска двигателя, современную систему управления огнем (СУО) «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. От вражеских снарядов и ракет Т-80БВ защитят блоки современной динамической защиты. Обновленные изделия лучше всего подойдут для работы в сложных климатических условиях Дальнего Востока, Сибири и полярного региона.

- В настоящее время подготовительные работы к началу модернизации первых Т-80БВ уже завершаются, — сообщил «Известиям» главный конструктор танков типа Т-80 Александр Уманский. — Со следующего года по разработанной АО «Омсктрансмашем» и нашим предприятием документации начнутся работы по ремонту и модернизации поступивших от Минобороны машин. Они будут проводиться на базе «Омсктрансмаша». Точное количество модернизируемых танков и сроки работ определяются заданиями Минобороны.

Принятые на вооружение в конце 1970-х годов танки Т-80БВ за счет установки газотурбинных двигателей (ГТД) мощностью 1000 и 1250 л. с. всегда выделялись высокой подвижностью (скоростью, быстрым разгоном, плавностью хода). «Ценой» этих достоинств стал повышенный, по сравнению с дизельными танками, расход топлива, достигавший в наиболее тяжелых условиях восемь литров на километр (для сравнения: у танков Т-72 и Т-90 это показатель составляет 2–4 л).

Танковый ГТД, установленный на Т-80БВ, близок по своей конструкции к вертолетным двигателям. В отличие от двигателя внутреннего сгорания, все процессы в турбинном «движке» происходят в потоке движущегося газа. Благодаря такому решению, ГТД работают, не теряя мощности, и запускаются без проблем даже при температурах ниже 50 градусов. Сжатый атмосферный воздух из компрессора поступает в камеру сгорания, куда подается топливо, которое сгорая образует большое количество газообразных продуктов под высоким давлением. Затем в турбине энергия давления преобразуется в механическую за счет вращения лопаток.

Звук запуска двигателя Т-80 легко узнаваем — он напоминает звук старта двигателя самолета. За это Т-80 называют в войсках «реактивными танками». Хотя при движении, в отличие от дизельных танков, танк с ГТД становится практически беззвучным.

По словам бывшего начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны Сергея Маева, после модернизации Т-80БВ военные получат современнейший танк, в том числе приспособленный намного лучше других машин к работе в условиях низких температур.

— В армии Т-80 всегда занимал особое место, — рассказывает «Известиям» Сергей Маев. — Программа его модернизации принималась еще в 2002 году, но реализовать тогда ее не удалось. В рамках той программы планировалось восстановить 3 тыс. Т-80. Тогда для танка была отработана система единого боевого отделения, новая пушка, для которой был разработан специальный боеприпас повышенного могущества, система динамической защиты и ряд других улучшений. В итоге обновленный Т-80 по своим характеристикам, в том числе и топливной экономичности, мог вплотную приблизиться к современному Т-90.

По данным специализированного издания MilitaryBalance, в настоящее время на складах Российской армии находится 3 тыс. танков Т-80БВ. Еще 200 танков Т-80У стоят на вооружении танковых полков 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.