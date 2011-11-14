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Негосударственные вузы смогут обучать студентов за бюджетный счет

14 Ноября 2011, 19:03 | Дальний Восток

Совет Федерации на прошлой неделе одобрил закон, согласно которому негосударственные вузы смогут выделять часть мест для обучения бюджетников. Документ дает возможность негосударственным организациям среднего и высшего профобразования обучать студентов за бюджетный счет. Такие организации на конкурсной основе смогут получить количество бюджетных мест, порядок установления контрольных цифр приема будет определять правительство РФ.

Прием абитуриентов на бюджетные места в негосударственные аккредитованные вузы будет проводиться на тех же условиях, что и на бюджетные места в государственных учебных заведениях. Студенты, поступившие на бюджетные места в частных вузах, будут иметь равные права со студентами государственных учебных заведений. Они также будут получать стипендию.

Участие негосударственных вузов и ссузов в получении бюджетных мест не окажет существенного влияния на изменение контрольных цифр приема в государственные и муниципальные образовательные учреждения, отмечают эксперты.

В настоящее время в России насчитывается более 400 негосударственных вузов. Из них, по экспертным оценкам, претендовать на получение бюджетных мест могут не более 40.

Объем бюджетных мест, который ежегодно может быть распределен среди негосударственных вузов, составит не более 4,5 тыс. человек. Закон в случае его подписания президентом РФ вступит в силу 1 февраля 2012 года.

Автор: По материалам информагентств
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