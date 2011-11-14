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В попечительские советы вузов войдут работодатели и студенты
14 Ноября 2011, 18:55 | Дальний Восток
Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование порядка формирования и определения полномочий попечительских советов, создаваемых в высших учебных заведениях.
Как сообщает пресс-служба Кремля, законом предусматривается обязательное создание попечительских советов во всех имеющих государственную аккредитацию высших учебных заведениях.
В состав попечительского совета входят работники высшего учебного заведения и обучающиеся в нем, представители учредителя, работодателей, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также в соответствии с уставом высшего учебного заведения представители иных организаций.
Автор: Кремль.ру
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